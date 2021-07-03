Коти поза контекстом: курйозні фото улюбленців, які миттєво покращують настрій
Джерело:твітер Out of context cats
Кожен муркотун – унікальний і кожен по-унікальному вміє втрапляти у курйозні ситуації. Інколи коти вдаються до таких поз, вчинків чи міміки, що господарі не можуть не поділитися цими кадрами з усім світом.
У соцмережі створили кумедний профіль, де публікують курйозні фото котів. Профіль називається "Коти поза контекстом". І майже на кожному з фото справді немає підписів для розуміння ситуації.
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Кумедні фото котів: підбірка з твітеру Out of context cats
У профілі вже майже тисяча дописів. Усі з них – про котів у смішних ситуаціях. Запропонувати пост може кожен охочий, просто написавши адміністраторам сторінки. Якщо ви маєте кумедні фото улюбленців, можливо, саме ваш котик стане героєм їхнього наступного посту.
А наразі пропонуємо переглянути відібрані кумедні фото котів у незвичних ситуаціях.
Актор заднього плану – вогонь
"А чому рибу так далеко поставили, самі їжте рис"
Найбагатший фон для манікюрних фото
"Ого, які"
Родина смугастих
Також кумедне Від любові до образи – один крок: неймовірні фото ображених улюбленців
Усім власникам котів потрібне таке фото
"Краще б вітамінок накупляв"
Фото із серії "У кожного є друг, який усе псує"
"Дуже класний наплічник, не дарма повелася на рекламу у фейсбуці"
"Ти сам це зліпив?"
Кожен рятується від спеки, як може
Коти завжди мають бути у центрі уваги
Мініноутбук – і жоден справжній лептоп не постраждає
Чудова ідея протистояти "кусь" під час стрижки
Двісті грамів чорного чилійського
"Перестань сміятися і допоможи вийти"
Сподіваємося, наша підбірка покращила вам настрій.