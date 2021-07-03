Коти поза контекстом: курйозні фото улюбленців, які миттєво покращують настрій

Кожен муркотун – унікальний і кожен по-унікальному вміє втрапляти у курйозні ситуації. Інколи коти вдаються до таких поз, вчинків чи міміки, що господарі не можуть не поділитися цими кадрами з усім світом.

У соцмережі створили кумедний профіль, де публікують курйозні фото котів. Профіль називається "Коти поза контекстом". І майже на кожному з фото справді немає підписів для розуміння ситуації.

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Кумедні фото котів: підбірка з твітеру Out of context cats

У профілі вже майже тисяча дописів. Усі з них – про котів у смішних ситуаціях. Запропонувати пост може кожен охочий, просто написавши адміністраторам сторінки. Якщо ви маєте кумедні фото улюбленців, можливо, саме ваш котик стане героєм їхнього наступного посту.

А наразі пропонуємо переглянути відібрані кумедні фото котів у незвичних ситуаціях.

Актор заднього плану – вогонь

"А чому рибу так далеко поставили, самі їжте рис"

Найбагатший фон для манікюрних фото

"Ого, які"

Родина смугастих

Також кумедне Від любові до образи – один крок: неймовірні фото ображених улюбленців

Усім власникам котів потрібне таке фото

"Краще б вітамінок накупляв"

Фото із серії "У кожного є друг, який усе псує"

"Дуже класний наплічник, не дарма повелася на рекламу у фейсбуці"

"Ти сам це зліпив?"

Кожен рятується від спеки, як може

Коти завжди мають бути у центрі уваги

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Мініноутбук – і жоден справжній лептоп не постраждає

Чудова ідея протистояти "кусь" під час стрижки

Двісті грамів чорного чилійського

"Перестань сміятися і допоможи вийти"

Сподіваємося, наша підбірка покращила вам настрій.