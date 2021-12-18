Кумедний песик познайомився з морськими свинками у зоомагазині та став зіркою мережі: миле відео

Молодий бернський зенненхунд Веллер завітав з господарями до зоомагазину і став відомим в інтернеті. Там він зустрів морських свинок, і їхнє кумедне знайомство зняли на відео.

7-місячного песика дуже зацікавили незнайомі тваринки. Він зупинився біля вольєра з морськими свинками та розгублено розглядав їх. Веллер ставився до них з підозрою, а коли гризуни робили різкі рухи – трішки лякався.

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У якийсь момент собака захотів чи то привітатися, чи то торкнутися морських свинок – він кілька разів підійняв лапку. Це виглядало так, ніби Веллер дуже хоче подружитися з незнайомцями. Але вони майже не звертали на нього уваги, тож песик вирішив заявити про себе по-іншому.

Веллер гавкнув, і тоді його помітили всі навколо. Проте морські свинки швидше налякалися, ніж захотіли дружити з собакою.

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Відео зібрало більше ніж 1 мільйон переглядів у тіктоці. У коментарях захоплювалися песиком та його бажанням поспілкуватися зі свинками:

"Дружба тварин зі смішною різницею в розмірах розтоплює моє серце";

"Мамо, ці собаки дуже маленькі";

"Спостерігати, як собаки вперше бачать інших тварин – це завжди дуже цікаво".

Деякі користувачі розхвилювалися за морських свинок через те, що собака дуже налякав їх. Однак Господарі Веллера переконали їх, що пес не заважав гризунам, поки дивився на них, а коли він гавкнув – його одразу ж забрали від вольєра, аби більше не турбувати тварин.

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