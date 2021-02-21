Крихітні павуки, які носять краплю води як капелюх: кумедні фото

21 лютого 2021 , 07:00
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Uda Dennie

Індонезійський фотограф Уда Денні дуже любить природу і з дитинства не боїться павуків. У своєму саду на острові Батам він фотографує маленьких комах з краплинами води на головах.

Приблизно хвилину тримаються на головах павуків такі імпровізовані "капелюшки". За цей час Уда повинен встигнути сфотографувати своїх волохатих моделей.

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Мало у кого ці повзучі створіння викликають позитивні емоції, але дивлячись на ці кумедні знімки, просто неможливо не розчулитися.


Павук із сердечком в краплині / Фото Uda Dennie


Веселковий капелюх / Фото Uda Dennie


Краплина робить павука яскравішим / Фото Uda Dennie

Про фотографа Уда Денні

Уда почав фотографувати в 2010 році. Він захопився цим мистецтвом слідом за своїми друзями, які роблять це вже багато років. Пристрасть до макрофотографії у Денні зародилася, коли він побачив зображення в інтернеті. Тоді Уда вирішив для себе, що також повинен зробити власні фотографії.


Фотограф Уда Денні / Фото drscdn.500px

Завдяки наполегливості, пройшовши через велику кількість проб і помилок, він досяг відмінної майстерності.


Зовсім крихітний капелюх / Фото Uda Dennie


Ніби пелюстка на голові / Фото Uda Dennie


Мабуть, кудись поспішає / Фото Uda Dennie


Дуже зосереджений погляд / Фото Uda Dennie