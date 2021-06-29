Кульки шерсті у кота: як зменшити їх виникнення та попередити ускладнення

Котики самостійно доглядають за своєю шерстю, вилизуючи її. Під час цього процесу виділяються секреції, які зберігають шерсть водонепроникною та блискучою. Окрім того, завдяки слині кота зберігається баланс температури тіла під час спеки.

Чому в котів утворюються кульки шерсті

Хоч вилизування шерсті і є природним процесом, та через це в шлунку тварин утворюються кульки з неї.

Так звані "шипи" на язику кота відіграють роль гребінця та допомагають тварині зібрати непотрібну шерсть. Однак потім коти її ковтають й шерсть потрапляє в травну систему.

Більшість шерсті легко виходить з організму, та частина все-таки затримується в шлунку та формує там своєрідну кульку.

Коли ця кулька стає великою, то шлунок тварини намагається її позбутися. Тоді кіт може блювати або шерсть може осідати в травному тракті та спричиняти непрохідність поживних речовин.



У шлунку котика через вилизування можуть утворюватись кульки шерсті / Фото Pixabay

Які ознаки ускладнень

Кашель чи відригування впродовж 1 – 2 години після прийому їжі є сигналами, що ваш кіт може мати проблеми зі своєчасним виведенням кульок шерсті.

Найбільш вразливі до утворення кульок коти, які надмірно доглядають за шерстю (або линяють). Та від кишкової непрохідності внаслідок утворення кульок можуть страждати навіть кошенята, якщо вони мають довгу шерсть.



У пухнастих котиків часто можуть утворюватись клубки шерсті в шлунку / Фото Pinterest

Як допомогти улюбленцю

Найкращий варіант – звернутись до ветеринара за порадою. Особливо це необхідно тоді, коли помітили, що кіт часто відригує кульки з шерсті. Щоб допомогти котику зменшити утворення кульок, можна:

розчісувати улюбленця, щоб запобігти надмірному заковтуванню шерсті під час линьки;

улюбленця, щоб запобігти надмірному заковтуванню шерсті під час линьки; переконатись, що тварина немає бліх , які збільшують ймовірність потрапляння шерсті у шлунок через надмірне вилизування;

, які збільшують ймовірність потрапляння шерсті у шлунок через надмірне вилизування; годувати кицю кормом, який створений для зменшення утворення кульок шерсті у шлунку.



Господарі можуть запобігти утворенню кульок з шерсті в пухнастих котиків / Фото Dogcatfan

Допомогти також може харчування з високим вмістом клітковини, яке зменшує ймовірність утворення кульок шерсті у шлунку. Адже клітковина допомагає волоскам проходити через шлунок, не затримуючись.

Також котику можна підібрати корм з клітковиною, та перед цим варто проконсультуватись з ветеринаром чи зі спеціалістом в зоомагазині.