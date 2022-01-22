Кулінарні здібності у мавпочки: як змогла приготувати суші

Відео з маленькою мавпочкою, яку назвали Бібі, назбирало понад 6 мільйонів переглядів. Усе через те, що крихітка має кулінарні здібності.

Згідно з роликом, Бібі мала приготувати роли. Для цього вона використовувала такі інгредієнти, як рис, огірок, морква та сосиска.

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Коли усе було порізана, мавпочка почала розкладати усе наповнення на рис у листі норі. Тільки після цього усе скручувала у роли. Крім того, Бібі хотіла з усіма поділитися готовою стравою.

Дивіться відео: як мавпочка готує роли

Під відео користувачі були вражені кулінарними здібностями маленької мавпочки.

"До чого ж приємно на тебе дивитися, маленький мій Кухар! Все вміє робити. І поїла, і рідних нагодувала".

"І не треба в суші-бар йти — свої (домашні) смачніші".

"Бібі така розумниця".

"Яка мила мавпочка, прямо як дитина, дуже подобається".

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