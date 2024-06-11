Залетів на кар'єр та не зміг вибратись: у Кривому Розі врятували лебедя

У Кривому Розі майстер гірничий Сергій Котлубай врятував лебедя. Пернатий залетів в кар'єр та не зміг вибратися.

Чоловік здійснив рятувальну операцію за день до мобілізації. Він вважає це добрим знаком. Про це мовиться на сайті "Метінвесту".

Читайте також На Волині ціле село закрили на карантин через котика: що сталося

У Кривому Розі врятували лебедя в кар'єрі

Знесиленого птаха помітили на горизонті північного борту Ганнівського кар'єра.

Один із машиністів бульдозера, який працював поруч, намагався нагодувати та напоїти лебедя водою в надії, що він сам зможе вибратися з пастки. Втім, коли стало зрозуміло, що птах не може врятуватись сам, допомогти йому погодився Сергій Котлубай.

Звісно, птах агресивно шипів і сильно пручався, тож колезі довелося непросто. Підказав йому накинути куртку на пернатого, щоб зручно було підняти на руки. Завантажилися у "вахтовку", вивезли на поверхню та відвезли й випустили на воду,

— сказав керівник підприємства.



Сергій Котлубай разом зі врятованим лебедем / Фото Метінвест

Врятованого лебедя вивезли на великий ставок, де він зможе відновити сили, щоб далі летіти у своїх справах.

На Київщині горіла равликова ферма

5 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій сповістила про пожежу, що спалахнула на фермерському господарстві в Білій Церкві. Зайнялася равликова ферма.

На щастя, пожежу загасили, постраждалих внаслідок займання немає. Молюсків у конструкціях, які зайнялися, також не було.