Збили з дерева струменем води: що сталося з кішкою у Кривому Розі

У Кривому Розі кішка залізла на самісіньку верхівку дерева й не могла злізти самотужки. Господині довелося викликати рятувальників.

Під час прогулянки домашній улюбленець злякався перехожих і заліз на верхівку дерева. Кішку намагався зняти власник, однак чоловік впав і травмував ногу. Власниця була змушена звернутися до рятувальників.

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Спершу ті хотіли зняти кота за допомогою автодрабини, однак не змогли під'їхати до дерева. Двір будинку був захаращений автівками.

Довелося збивати тварину за допомогою струменя води. Господиня кішки погодилася, адже інших варіантів врятувати тварину не було.

Рятувальники навіть намагалися піймати кішку під деревом. На щастя, під час екстримального польоту тварина не отримала травм. Зараз вона перебуває вдома й не потребує ветеринарної допомоги.

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У соціальних мережах та ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вчинили з твариною жорстоко. Однак ця інформація є неправдивою – саме тому рятувальники вирішили детально пояснити, що відбулося насправді.