Кумедний "закон фізики": кожна місткість має бути заповнена котиком – фото

28 травня 2021 , 09:31
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Джерело:

popularnoe.net

Усі знають, що коти – це рідина, яка хоче заповнювати собою будь-яку ємність. Котики іноді розміщуються у таких несподіваних місцях, що господарі тільки встигають дивуватися.

У маленьких просторах коти почуваються в безпеці. Саме тому вони полюбляють залізти до крихітної вази, коробочки, дірки в підлозі тощо. Дивіться добірку кумедних фото за участі пухнастих моделей.

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Автор: Аліна Рудченко