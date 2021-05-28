Кумедний "закон фізики": кожна місткість має бути заповнена котиком – фото

Усі знають, що коти – це рідина, яка хоче заповнювати собою будь-яку ємність. Котики іноді розміщуються у таких несподіваних місцях, що господарі тільки встигають дивуватися.
У маленьких просторах коти почуваються в безпеці. Саме тому вони полюбляють залізти до крихітної вази, коробочки, дірки в підлозі тощо. Дивіться добірку кумедних фото за участі пухнастих моделей.
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