Садовий пояснив, чому котячого мера Львова не планують стерилізувати: кумедне відео

Бездомний кіт через щасливий збіг обставин оселився у львівській ратуші. Тепер він із задоволенням ходить кабінетами й навіть дозволяє собі сидіти у кріслі міського голови Львова.

Джерело: Hromadske

Котячого мера Львова назвали Левчик. Він потрапив до Львівської міської ради у вересні 2020 року.

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Працівники адміністрації знайшли його на дереві біля ратуші. Тварину намагалися зняти, але він стрибнув прямо у кабінет до мера Львова.

Кіт не просто мешкає в мерії, а й навіть приймає офіційні делегації. З ним бавилися посли, дипломати й навіть представники Європейського інвестиційного банку.

Котячий мер Левчик та міський голова Андрій Садовий

Працівники розповідають, що Левчик дуже спокійний та вихований кіт. Він має спеціальні місця для їжі, туалету й відпочинку, але найбільше полюбляє бути поруч з людьми. Мешкає кіт не абиде, а в приймальні Адміністрації міського голови.

У разі потреби котику надають кваліфіковану медичну допомогу. Але міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що він проти стерилізації чотирилапого, бо поки не може до цього дозріти.



Кіт бавиться у кабінетах мерії / Фото Hromadske

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Левчик має власний інстаграм, де працівники мерії діляться світлинами з його "офіційного" життя. А ось мишей ловити йому не доводиться: як стверджують працівники, їх в ратуші немає.

Перегляньте відео про те, як живеться Левчику: