Котів не заспокоюють речі, які пахнуть господарем, – нове дослідження

Інколи трапляється, що кота потрібно залишити у незнайомому для нього місці. Тоді господарям задля заспокоєння радять покласти біля тварини якусь річ, яка пахне ними.

Втім, нове дослідження показало, що насправді кішок у стресі не втішають предмети, що пахнуть їхньою улюбленою людиною. Експерименти провели науковці з коледжу Unity у штаті Мен, що в США.

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Самих лише речей із запахом людини не достатньо

Більшість домашніх кішок встановлюють міцні зв'язки зі своїми опікунами і вважають їхню присутність заспокійливою. Втім, кішки не сприймають один лише аромат як гідну заміну людині.

Нюх є важливим почуттям для кішок, і це пов'язано з їхньою соціальною поведінкою, але в нашому дослідженні об'єкти з ароматом власника не давали ефекту зменшення стресу,

– розповіла Крістін Вітале з коледжу Unity у штаті Мен.

Як виявилося, інколи запах може навіть погіршити ситуацію для деяких кішок.



Котів залишали наодинці з предметом, що пахне людиною / Фото з Unsplash

Як проводили експеримент

Вітале та її колеги попросили 42 власників котів принести своїх улюбленців та щось, що пахне ними самим: взуття, шкарпетку, нічну сорочку чи ковдру. Людей і їхніх чотирилапих розмістили у незнайомій кімнаті для тестування.

Кожен власник сидів посередині кола завширшки 2 метри на підлозі. Котам же дозволяли вільно пересуватися кімнатою. Опісля господар залишив кота одного і ставалися два сценарії:

Для деяких котів власник повернувся, а потім знову залишив їх на самоті із запашним предметом.

Для інших спочатку показали об'єкт і залишили на самоті, а згодом дали побути із власником.

Більшість кішок демонструвала ознаки зв'язку зі своїми господарями, обтираючись об них, коли вони поверталися до кімнати, і нервово нявкали, коли вони були відсутні.

Незалежно від того, яку послідовність вони зазнали, кішки, як правило, не звертали уваги на об'єкт "від господаря" і не поводилися спокійніше, ніж тоді, коли залишалися одні без об'єкта.

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Коти нявчали, коли предмет був у кімнаті

38% котів були крикливішими, коли запашний предмет був у кімнаті, ніж тоді, коли вони були одні без нього. Багато котів навіть виглядали менш заспокоєними присутністю своїх господарів, якби їм спочатку дали запашний предмет як заміну.

Можливо, це тому, що кішки потребують більш загальної соціальної взаємодії зі своїм господарем. Такі речі, як теплота, дотик та вокалізація, також можуть бути важливими,

– розповідає науковиця.

Висновки показують, що власники могли б зробити послугу більшості кішок, не залишаючи їх з їх запахами під час відсутності. Натомість власники могли б намагатися бути фізично присутніми зі своїми кішками, якщо тварині потрібно пережити нове середовище або інші стресові ситуації.