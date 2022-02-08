Котик "розмовляє" уві сні: відео, яке розвеселило користувачів соцмереж

Соціальні мережі підкорив котик, який обожнює поговорити. Відео з ним назбирало понад 240 тисяч переглядів.

Відомо, що котик, якого назвали Ерні, живе з господарями в Австралії. Чотирилапий має одну особливість – любить "говорити" під час сну.

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Ерні підібрали на вулиці, коли він був ще зовсім маленьким та беззахисним. Кіт виявився з характером, але це не заважає господарям його любити.

Наприклад, під час чхання кіт злиться і шипить на людей, які йому заважають. Проте найбільше господарів забавляє, коли чотирилапий "говорить" уві сні.

Це відбувається, якщо йому заважають відпочивати. Так домашній улюбленець протестує та відганяє господарів, але при цьому не прокидається.

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Дивіться відео: як котик "розмовляє" уві сні

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