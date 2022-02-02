Котик любить усе "пробувати на зуб": відео кумедного хобі чотирилапого

В соціальних мережах велику кількість коментарів та переглядів отримав рудий кіт, який любить кусати все, що бачить.

Відомо, що господарі назвали чотирилапого – Луїс. Саме вони опублікували відео з улюбленим заняттям кота.

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Чотирилапий обовʼязково мусить спробувати вкусити все, що тільки бачить. Наприклад, це може бути телефон, пакет, стіл, лампа та навіть волосся господаря.

Невідомо, чому саме це дивне заняття так захоплює і веселить котика, але його господарів воно забавляє не менше.

Дивіться відео хобі котика:

Відео в соціальній мережі тікток зібрало понад 200 тисяч переглядів та понад 1 тисячу коментарів:

"Нагодуйте дитину, а то вона все згризе".

"Мій кіт так кут ноута згриз".

"Бобрик маленький".

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