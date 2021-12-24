Кошенята уважно дивилися мультсеріал "Том і Джеррі": кумедне відео

У соціальних мережах активно поширювалося відео, на якому кошенята з цікавістю дивилися відомий мультсеріал "Том і Джеррі". Ролик назбирав понад 23 мільйони переглядів.

На відео можна побачити, як кошенята активно спостерігали за героями мультсеріалу "Том і Джеррі".

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Вони були зосереджені та намагалися не пропустити жодного моменту між головними героями.

Здавалося, що найбільше їх зацікавив персонаж у вигляді мишки. Одного разу чотирилапі навіть хотіли знайти його за монітором ноутбука.

Відомо, що котиків часто цікавлять різноманітні відео на екрані. Особливо контент з тваринами, за якими можна "полювати".

Дивіться відео: як кошенята дивилися "Том і Джері"

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