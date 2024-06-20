Вищий хижак поїдає акул в океані: це відбувається частіше, ніж ми могли б припустити

Існує чимало повідомлень про агресивну поведінку косаток. Ці морські ссавці нападають на човни в Гібралтарській протоці та полюють на акул у Каліфорнійській затоці, обираючи мішенню навіть найбільші види, такі як бичачі та чорні акули.

Нещодавно вчені виявили, що частота нападів косаток на акул у Каліфорнійській затоці зростає. Експерти припускають, що попередні оцінки активності китів були занижені, що призвело до збільшення кількості нападів.

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Косатки нападають на акул частіше, ніж вважалося раніше

Відомо, що за атаками стоять 3 косатки, і науковці поки що не знають, який вплив це полювання може справити на екосистему: є ймовірність, що акули зрештою вирішать покинути цей район, як це було біля берегів Африки.

Отримані дані, по суті, є першими задокументованими взаємовідносинами хижак-жертва між косатками й акулами в межах цієї території, що охороняється,

– зазначають автори дослідження.

Під час дослідження вчені зафіксували три випадки в період із 2022 до 2023 року, коли косатки полювали на акул у Національному парку Кабо-Польмо — морській охоронюваній території в Каліфорнійській затоці, Мексика.



На знімку показана невдала спроба нападу косаток на бичачу акулу в Каліфорнійській затоці / Фото Carlos Lozano Hernandez

Які випадки вже були?

Перший випадок, який спостерігали вчені, стався 9 січня 2022 року. Тоді за допомогою дрона вчені зафіксували 6 косаток, які патрулювали територію. Довжина акул становила близько 2,5 метра і всі вони належали до виду чорноперих акул (Carcharhinuslimbatus). На кадрах також видно дві самки косаток, одна з яких Кецаллі – кити відокремилися від зграї, щоб полювати на акул. Унаслідок цього інциденту ніхто не постраждав – акули сховалися на глибині.

Другий напад стався 21 січня 2022 року, коли дайвер-гід Карлос Лосано Еернандес помітив косаток, які атакували бичачу акулу (Carcharhinus leucas) — великий агресивний вид, довжина якого може досягати 3,3 метра. Дослідники помітили, що одна косатка кинулася на акулу на боці, промахнулася, а потім повторила маневр і спробувала вдарити акулу хвостом.

Автори дослідження зазначають, що така поведінка є ознакою мисливської поведінки косаток. Далі акула в спробах врятуватися підпливла до човна, а косатки кружляли навколо своєї здобичі близько пів години, а потім віддалилися.



На зображеннях показані косатки після успішного полювання на бичачих акул / Фото Jesús Erick Higuera-Rivas

Остання задокументована атака сталася 6 грудня 2023 року, коли вченим вдалося зафіксувати косаток із бичачими акулами в роті. Зазначимо, що в цей момент дослідникам не вдалося зафіксувати саме полювання, лише його наслідки. Також відомо, що в полюванні брали участь косатки, на ім'я Нііч і Ваай.

Напади косаток на акул фіксують протягом останніх 50 років, проте останнім часом вони стали дедалі частішими. Косаток приваблюють акули через високий вміст поживних речовин у їхній печінці та кишках,

– каже автор дослідження Хесус Ерік Ігера-Ріваса.

Науковці поки що не беруться казати, чи можуть напади мати екологічні наслідки, однак визнають, що врешті-решт акули можуть ухвалити рішення покинути цю територію. Щось подібне вже відбувалося в Південній Африці, коли косатки вигнали цілу популяцію великих білих акул з їхньої території.