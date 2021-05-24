Компанія Purina®: ваші запитання мають значення

Фахівці компанії Purina® завжди відповідають на ваші запитання щодо продукції, особливостей її виготовлення та впливу виробництва на планету. Це надзвичайно важливо, адже прозорість дає можливість споживачам робити усвідомлений вибір.

Компанія Purina® завжди готова до діалогу зі своїми покупцями. Якщо ви маєте питання про продукцію Purina®, зверніться до експерта у зручний для себе спосіб.

Споживачеві в сучасному світі мало знати, що продукти є поживними, безпечними та якісними. Він хоче дізнатися, що саме входить до складу продукції Purina®, звідки постачаються ці інгредієнти, як вони виробляються та який вплив здійснюють на навколишнє середовище.

Для Вашої зручності усі питання розділені на 4 напрями. Обирайте той, що цікавить вас та дізнавайтеся відповіді.

Що насправді означає фраза "100% повноцінний і збалансований" корм для домашніх тварин?

Жан-Крістоф, старший спеціаліст із дієтології та регуляторних питань Purina®:

"100% повноцінне та збалансоване" означає, що цей продукт можна постійно використовувати для збалансованого харчування і що він забезпечує вашого улюбленця всіма необхідними поживними речовинами.

У більшості випадків домашніх тварин годують одним і тим же продуктом день за днем безперервно або навіть протягом усього їхнього життя. Ось чому важливо давати їм продукти, що поєднують різні інгредієнти в потрібній пропорції, відповідно до різних етапів життя тварини та її фізіології, порція за порцією, день за днем, оскільки це може вплинути на здоров'я тварини.

Наші 100% повноцінні та збалансовані продукти розроблені професіоналами по догляду за домашніми тваринами згідно з результатами наукових досліджень, щоб забезпечити найкраще харчування домашнім тваринам, аби тварина мала здорову шерсть, добре травлення та багато енергії. І все це домашній улюбленець має отримувати з їжі, яка йому до смаку.

Чому корм для домашніх тварин містить сіль?

Кунаві, спеціаліст із сировини для кормів Purina®:

Сіль забезпечує вашого улюбленця необхідними мінералами (такими як натрій і хлорид), яких він потребує щодня для прискорення метаболізму.

Сіль є джерелом мінералів, необхідних для підтримки міцного здоров'я та правильного обміну речовин як у котів, так і у собак. Вона складається з хлориду натрію — тобто іонів натрію та хлору, двох необхідних мінералів для собак і котів.

Вони допомагають підтримувати рівновагу рідин в організмі. Ці мінерали запобігають надмірній втраті рідини, зневодненню та надмірному скупченню рідини (наприклад, набряки й асцит). І натрій, і хлор також відіграють основну роль у регулюванні кислотно-лужного балансу.

Якщо йдеться про годування домашніх тварин, чи не є кращою домашня їжа, ніж перероблений корм для тварин?

Зара, старший ветеринар Purina®:

Вживання високоякісної переробленої їжі для тварин — це найбезпечніший і найпростіший спосіб задовольнити харчові потреби вашого улюбленця на всіх етапах і при будь-якому способі життя, що допоможе забезпечити його здоров'я та довголіття.

Харчові потреби котів і собак сильно відрізняються від потреб людей, і певна частка необхідних речовин повинна бути отримана зі специфічних інгредієнтів. Наприклад, у котів є особлива потреба у тваринному білку, тому ці тварини ніколи не можуть стати вегетаріанцями.

І собаки, і коти потребують різних поживних речовин залежно від віку та щоденної активності, а також з урахуванням багатьох інших факторів способу життя. Задовольнити ці різні потреби завдяки тільки домашньому корму дуже важко, оскільки ви маєте чітко розуміти особливості фізіології та харчових потреб свого улюбленця.

Отже, існує реальний ризик, що корм, який ви готуєте самі, може не надати вашому улюбленцю необхідні поживні речовини та негативно вплинути на його здоров'я як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі, що може призвести до проблем зі щільністю кісток та / або вад розвитку.

Чи тільки дорогий корм може мати високу якість?

Рікардо, менеджер із безпечності харчових продуктів і ветеринар Purina®:

Усі домашні тварини мають право на здоровий, безпечний корм, незалежно від того, скільки їхні власники можуть дозволити собі витрачати.

Ми завжди прагнемо пропонувати широкий асортимент кормів для кожного цінового діапазону. Завдяки нашому понад 90-річному досвіду в галузі досліджень та харчування, ми змогли створити різноманітний асортимент повноцінних і збалансованих кормів, щоб задовольнити потреби домашніх тварин та їхніх власників за доступною ціною.

Ми розробляємо продукти, що займають перші позиції в галузі харчування та здоров’я домашніх тварин. Незалежно від вартості, усі наші продукти мають дещо спільне. Вони виготовлені з ретельно підібраної сировини, щоб забезпечувати незмінно високий рівень якості згідно з чинним законодавством щодо якості та безпечності.

Що робить Purina® для захисту навколишнього середовища?

Наталі, менеджер із питань сталого розвитку Purina®:

Відповідно до всеохоплюючого зобов'язання нашої материнської компанії Nestlé, ми прагнемо постійно зменшувати свій вплив на навколишнє середовище.

Зменшення викидів парникових газів на 35%, придбання 100% відновлюваної електроенергії для наших фабрик або зведення до нуля відходів на наших заводах — лише деякі з ключових ініціатив, над якими ми працюємо.

Це передбачає постійний пошук способів зменшити вплив на екологію нашої виробничої діяльності та шляхів розповсюдження нашої продукції. Ми вивчаємо, як нам вдається скорочувати споживання енергії, збільшувати використання енергії з відновлюваних джерел, зменшувати викиди парникових газів і обсяг відходів, у такий спосіб підвищуючи цінність продукції.

Чи придатне ваше пакування для вторинного перероблення?

Каталін, старший спеціаліст із пакування Purina®:

Пакування є надзвичайно важливим для забезпечення високої якості та безпечності нашої продукції. Наша місія полягає в тому, щоб і надалі впроваджувати інновації та працювати з партнерами, щоб усе більше наших пакувань були придатними для вторинного перероблення, а наші користувачі їх утилізували.

Також наші інновації спрямовані на зменшення обсягу пакування продукції. Наше пакування — основа забезпечення того, що продукти, які ми виробляємо для наших чотириногих друзів, потраплятимуть до мисок свіжими, безпечними, незіпсованими й не будуть змарновані.

Кожне пакування, як для сухого корму, так і для консервів чи снеків, також надає важливу інформацію про харчову цінність і юридичну інформацію, яка допоможе вам дізнатися більше про нашу продукцію.

Наша місія полягає в тому, щоб використовувати мінімальну достатню кількість пакування за вагою та об'ємом, а також, щоб пакування підлягало вторинному переробленню.

Фахівці компанії Purina® завжди чують своїх клієнтів іТакий підхід є частиною зобов'язання компанії щодо більшої прозорості. Чому? Тому що ваші інтерес і запитання важливі!