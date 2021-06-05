Кокер-спанієль, який схожий на мультяшного персонажа Діснея: дивовижні фото і відео

Переважно в більшості з нас завжди виникає інтерес до людей, які схожі на знаменитостей чи навіть героїв мультфільмів. А чи знаєте ви, що у Великій Британії живе собака, який ніби вийшов з екрану телевізора.

Цього кокер-спанієля звати Вінні. І вона є абсолютною живою копією однойменної героїні з мультфільму "Леді та волоцюга", яку компанія Дісней випустила ще у 1955 році.

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Особлива увага

Власники собаки Еллі та Том почали приділяти особливу увагу своїй вихованці ще до її народження. У жовтні 2019 році вони створили профіль в інстаграмі і першим дописом став УЗД-знімок, на якому видно ненароджене цуценя в утробі матері. А через 9 днів після цього Вінні з’явилася на світ.

Пара хотіла задокументувати кожну мить з її життя і ділилися своєю радістю з усіма підписниками, публікуючи щоразу нові світлини улюбленого щенятка.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Леді в реальному житті

Один погляд на Вінні і ви відразу побачите в ній Леді. Її заворожуючі очі кольору ліщини та довгі вії подібні до елегантного собачого персонажа з мультфільму. І коли вона дорослішає, її схожість стає ще більш помітною. Тож не дивно, що Вінні ще називають "Леді в реальному житті".

Вінні завойовує серця всіх любителів собак у соціальних мережах. Вона має майже пів мільйона підписників в інстаграмі та ще приблизно 200 тисяч у тіктоці. Люди захоплюються її неймовірною красою і дарують свою увагу та любов.