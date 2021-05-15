Про добро, мрії і дружбу: добірка цікавих дитячих книг про котиків

Книги про тварин вчать дітей бути добрішими і відповідальнішими до чотирилапих. Якщо йдеться про невгамовні пригоди і смішні курйози, то варто звертатися до сюжетів із котиками у головних ролях.

Пропонуємо добірку книжок, яка сподобається котознавцям і котолюбителям різного віку. Впевнені, що і дорослий знайде собі серед цього списку історію, по яку захочеться стрімголов побігти у книгарню.

Дізнайтеся Як ми стали власниками домашніх тварин: особливі історії

Галина Вдовиченко "36 і 6 котів"

Для дітей 7 – 10 років

Популярна серія книжок про зграю 36 і 6 котів-безхатьків: 36 дорослих і 6 малих кошенят. Такою компанією вони в один дощовий вечір опинилися під спільним дахом, і відтоді у житті і їхньої хазяйки все докорінно змінилося. Коти виявилися не простими, а дуже талановитими:

у першій книжці серії вони стали котами-танцюристами,

у другій – стали створювати картини і перетворилися на детективів,

у третій – взяли під опіку будинок для літніх людей.

Позитивна й оптимістична серія подарує дітлахам гарний настрій.

Галина Вдовиченко "Котохатка"

Для дітей 3 – 7 років

Ця книжка є приквелом до серії про 36 і 6 котів і розповідає історію 6 малих котиків до того, як вони опинилися в компанії своїх 36 старших товаришів-вусанів. "Котохатка" заряджена оптимізмом на всі 100%, адже холодне й голодне життя на вулиці не стало для цих пухнастиків приводом опустити лапи.



"Котохатка" Галини Вдовиченко

Кошенята радіють життю, вигадують веселі зимові ігри і навіть споруджують зі снігу власну "котохатку", де їм разом стає тепліше і затишніше. Ця історія – про справжню дружбу, віру в краще та життєлюбність.

Агнешка Стельмашик "Веселі випадки котячої громадки"

Для дітей від 4 років

Котяча громадка у цьому бестселері – це компанія з чотирьох котів, які давно прижилися, та ще трьох малих кошенят-знайд. Малята з'явилися дещо пізніше, і їх не поспішають прийняти до себе дорослі.

Подумати тільки – аж семеро муркотунів, ласих до пригод та збитків, "віддуватися" за яких доводиться малому хлопчику Кшиштофові! Адже витівки цих чотирилапих такі вигадливі, що його мама й не збирається вірити, нібито це все справа котячих лап, а переконана, що бешкетує якраз її Кшиштоф.

Ніколя Кухарська, Йоанна Вайс "Розкажу тобі, мамо, що роблять коти"

Для дітей 3 – 7 років

У цій книжці поєдналися віммельбух (книга-розглядалка), "котяча" енциклопедія, зоологічний атлас, квести й головоломки і захоплива історія одного маленького хлопчика.

Мацеку 8 років, і він вже "майже дорослий". Свого кота Грубіяна він любить, як і інші члени його сім’ї, але це не заважає їм взяти додому з притулку ще одну кішечку Жабку. Грубіян і Жабка – та ще парочка, але разом вони доведуть маленьким читачам одну просту істину: більше котів – більше любові! Ну, і ще на їхньому прикладі сім’я Мацека проведе всім охочим мінікурс із прикладного котознавства.



Енциклопедія із котознавства / Фото з Unsplash

Книга має не тільки розважальний, але й повчальний зміст, адже дає зрозуміти малятам, що взяти тваринку з притулку – це завжди найкраща ідея, якщо вони мріють про домашнього улюбленця. А може, й навіть не одного.

Юлія Ілюха "Космокоти. Марсіанські хроніки Мурка Мняуска"

Для дітей від 7 років

Пухнастик Мурко так сильно надихнувся прикладом Ілона Маска, що мріє стати першим в світі котом, який полетить на Марс. Завзяття йому точно не бракує, тож мрія ця не видається такою вже й недосяжною. Котик Мурко Мняуск готовий пройти весь непростий шлях підготовки астронавтів, а заодно й дізнатися разом із юними читачами цієї книжки чимало цікавих фактів про космос, Марс та нашу рідну планету Земля.

Книжка зацікавить допитливу малечу, адже захопливий сюжет тут поєднується з елементами наукпопу, і "Космокоти" однаково добре підійдуть як для самостійного дитячого читання, так і для обговорення книжки разом із батьками. А ще книжка зарядить дітвору натхненням: мрійте сміливо!



Книга для тих, хто обожнює космос і котиків

Олександра Дорожовець "Замріяний котик Фаго"

Для дітей 6 – 8 років

На всі лапи майстер – саме так можна сказати про чорно-білого кота Фаго, якому пощастило мешкати у справді "котячому" місті Стамбулі (так-так, навіть трамваї тут возять котів! Щоправда, лише вночі, тож ніхто цього не бачить). Поки інші поважні коти, як і годиться, ходять на полювання, він йде на свій піддашок майструвати різноманітні механізми. А ще Фаго – дуже допитливий, тож чимало речей не дають йому спокою, заважаючи насолоджуватися лінивим життям кота.

Наприклад, що за секретна сила змушує рухатися людські машини, кораблі, а особливо – літаки? Щоб дізнатися цю велику таємницю, котові Фаго доведеться пережити чимало пригод.

Вікторія Солтис-Доан "Кіт, який любив апельсини"

Для дітей 3 – 7 років

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Авторкою цієї збірки є дитяча арттерапевтка та психологиня, тож і казки в ній не звичайні, а з терапевтичним ефектом. Розраховані на те, аби допомогти діткам розібратися в різних життєвих ситуаціях, уникнути зайвої небезпеки, робити правильний вибір, щоб світ навколо від цього ставав кращим.



"Кіт, який любив апельсини"

Не тільки котик, який любив апельсини, а й інші звірятка є героями повчальних історій у цій книжці. Всі вони стануть для малечі справжніми друзями, що підтримують і допомагають повірити у власні сили, навчають довіряти іншим й собі. Малюнки в книжечці теж дуже милі, світлі і позитивні. Якщо ваша дитина любить тваринок, і особливо котиків, ця збірка точно припаде їй до душі.

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Роб Скоттон "Кіт на ім'я Сплет"

Для дітей 3 – 6 років

Котик Сплет – справжня зірка – у всьому світі продано понад 5 мільйонів книжок-картинок, а ще він став героєм популярного мультику.

Сплет – добрий котик, який весь час потрапляє у різноманітні історії та кумедні ситуації. На перший урок в котошколу Сплет притарабанив домашню мишку. Можливо, після знайомства з цією книжкою перший день вашої дитини в школі чи садочку пройде не так драматично.