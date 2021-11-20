Клишоногий покупець: у США ведмідь зайшов до магазину, скориставшись дезінфектором

До американського магазину 7-Eleven увірвався ведмідь, який збирався поживитися чимось із полиць. Тварина налякала продавчиню, проте вела себе доволі чемно – ведмідь притримав двері та навіть скористався антисептиком.

Незвичайний відвідувач з Каліфорнії шокував соцмережі – він та перелякана жінка стали зірками інтернету.

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Відео з ведмедем-покупцем з’явилося на сторінці 44-річної Рейчел Дукусін, яка працює в магазині.

Що відомо про ведмедя Клишоногий – це бурий ведмідь. Раніше тварини цього виду жили лише на півночі Америки, та через глобальне потепління їх ареал перебування розширився. Бурий ведмідь є одним з найбільших хижаків у світі. Ці ведмеді – всеїдні істоти, тому окрім м’яса чи риби вони можуть ласувати ягодами, фруктами чи горіхами.

Цей ведмідь, схоже, був дуже голодним – до того, як тварина завітала до магазину, продавчиня намагалася прогнати її з території 7-Eleven.

Тварина помітила жінку та пішла до неї. Налякана Рейчел встигла сховатися за прилавок та намагалася відігнати впертого ведмедя. Проте клишоногий не піддався на крики продавчині – тварина спокійно зайшла до магазину, притримала двері та почала обирати товари на полицях.

Цікаво, що бурий ведмідь навіть активував дезінфектор, який стояв біля входу – схоже, клишоногий також не хоче захворіти.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Жінка встигла викликати екстрені служби, яким вдалося відігнати ведмедя. Та тварина знову повернулася до магазину, щоб понишпорити на місцевих смітниках.

Відео з упертим ведмедем жінка опублікувала на своїй сторінці в тіктоці. Ролики стали вірусними в мережі – відео з волохатим покупцем зібрало понад 9 мільйонів переглядів.