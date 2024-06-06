На Київщині горіла равликова ферма: яка доля молюсків

5 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій сповістила про пожежу, що спалахнула на фермерському господарстві в Білій Церкві. У повідомленні також йшлося про те, що пожежники вже виїхали на місце і борються з вогнем.

На Київщині горіла равликова ферма

Зайнялася равликова ферма. Про це повідомила Національна поліція України, опублікувавши відповідні кадри з місця події.

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Слідчі та спеціалісти-криміналісти зафіксували загоряння двох теплиць, вогонь з яких перекинувся на приміщення, де був розташований сарай.



На Київщині зайнялася равликова ферма / Фото Нацполіція

На щастя, пожежу загасили, постраждалих внаслідок займання немає. Молюсків у конструкціях, які зайнялися, також не було.



На щастя, постраждалих немає / Фото Нацполіція

Причина загоряння буде відома згодом, після висновків співробітників ДСНС. Правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини задокументували факт пожежі та проводять подальшу перевірку.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва вранці 27 травня невідомі на машині збили оленя. Трагічний інцидент стався на Берестейському проспекті. Після наїзду тварину залишили помирати просто посеред проїжджої частини.