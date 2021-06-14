Киця загубилася у горах і здолала висоту у понад 3 тисячі метрів, шукаючи господарів

У Швейцарії туристи на високогір'ї знайшли втомлену і загублену кішку. Вона здолала гору у понад 3 тисячі метрів і зробила це не один раз.

Перш ніж спуститися на рівнину і знайти своїх господарів, киця пройшла нелегкий шлях. Важко уявити, що пережила чотирилапа, коли відбилася від цивілізації і опинилася одна на високогір'ї.

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Киця декілька разів здіймалася на гору

Сіріл Рорер та Ерік Рорер здіймалися на гору Брітсен у Швейцарії. Близько 4:30 ранку на висоті приблизно 1 200 метрів над рівнем моря хлопці почули нявчання кота у лісі. Це спершу здивувало і навіть налякало хлопців. Згодом до них підбігла смугаста киця, яка просилася на руки і не відходила від туристів.



Хлопці не могли просто покинути її на горі / Фото SWNS

До вершини гори залишалося ще майже 2 300 метрів, і туристи не могли ані залишити кицю напризволяще, ані відмовитися від маршруту. Відтак чотирилапа йшла довгим шляхом за ними у гору. Так вона дійшла до висоти у 3 тисячі метрів над рівнем моря.



Киця мужньо здіймалася горою разом із туристами / Фото SWNS

Ми точно були розгублені. Мені було дуже шкода кицю. Вона була справді знесилена на хребті під вершиною,

– розповів Сіріл.

Киця була дуже втомленою, інколи Сіріл чи Ерік брали її на руки, чи клали зверху на свої наплічники. Від морозного покрову гори у киці кровоточили лапки.

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Зрештою хлопці перестріли туристів, які спускалися на рівнину у місто. Вони віддали її цій групі. Внизу на неї вже чекали господарі. Як виявилося, киця пропала безвісти чотири дні тому.



Інколи хлопці брали її на руки і тягли на собі / Фото SWNS

За два дні до цього вона також пішла за іншими туристичними групами на пік. Тобто киця декілька разів подолала гору, перш ніж зустрілася із господарями.

Тварини роблять дивні речі. І вони набагато жорсткіші за людей. Вони ніколи не здадуться. Незважаючи на те, що їм насправді боляче,

– підсумував один з хлопців.

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