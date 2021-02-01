Найкраща нянька: опублікували відео, де кицька оберігає дитину на небезпечному балконі

На відео крихітний малюк тягнеться руками до перил балкона. Однак поруч з ним сидить кішка, що забороняє йому робити цей небезпечний рух.

Джерело: Главком

Діти цікавляться усім, що є довкола, і не завжди розуміють небезпеку своїх дій. Це зворушливе відео опублікувала офіцер Індійської лісової служби Судха Рамен.

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Малюк пробує дотягнутися руками до перил відкритого балкону. Але поруч із ним сидить кицька, яка м'яко б'є дитину по руках своїми лапками. Видно, що тварина нервує через такі дії дитини.

У кінці відео помітно, що дитина і її хвостата нянька перебували під наглядом дорослого, тому справжня небезпека їх не загрожувала. Але приклад того, як тварина дбає про людську дитину, не може не вражати.

Дивіться відео, на якому кицька хоче врятувати малюка:

Відео киці-рятівниці стало вірусним в мережі. Воно набрало близько 180 тисяч переглядів та 21 тисячу лайків.

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