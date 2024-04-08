Бігали, вили та їли все підряд: понад 100 хаскі рознесли торговий центр – курйозне відео

Понад 100 хаскі розгромили один з торгових центрів у китайському місті Шеньчжень. Вони втекли з кафе для собак "Haha Husky Cute Pets".

Співробітникам кафе для собак "Haha Husky Cute Pets" знадобилася приблизно година, щоб зловити усіх втікачів. Відповідне відео вперше з’явилось у соціальній мережі Weibo.

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Понад 100 хаскі рознесли торговий центр

У місцевому кафе група хаскі з радістю привітала свого господаря після тривалої відсутності, продемонструвавши йому свою відданість. Співробітники закладу помітили, як собаки з радісним гавкотом і вилянням хвостів вибігли з кафе до нього.

Торговий центр в мить перетворився на ігровий майданчик, де песики бігали, вили та їли все підряд, вихоплюючи закуски у наляканих та здивованих покупців.

Як це було: дивіться відео

Співробітникам кафе знадобилася приблизно година, щоб зловити усіх втікачів.

Адміністрація закладу перепросила у своїх клієнтів після інциденту. Вони також запропонували компенсацію постраждалим. Крім того, висловили подяку поліції, керівництву торгового центру та небайдужим перехожим, які допомогли зловити хаскі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав, а кафе продовжує працювати в штатному режимі.

До слова, у Haha Husky Cute Pets відвідувачі можуть насолоджуватися відпочинком зі своїми пухнастими компаньйонами. Заклад пропонує на продаж корм для собак і дозволяє гостям поспілкуватися з чарівними цуценятами на підлозі або на сходах.

У Таїланді поліція "воює" з мавпами

Таїландський Лопбур дуже популярне серед туристів, зокрема, саме через мавп. Місцеві їх підгодовують, але примати стали дуже зухвалими – кусають людей, вихоплюють їжу та псують майно. Відтак їх довелось відловлювати й відправляти до розплідників, де визначать, куди їх помістити. Поліція розпочала справжнє полювання на мавп.

Місцева поліція розпочала переслідування приматів, використовуючи рогатки та транквілізатори, щоб контролювати ситуацію. Вони мають право використовувати каміння для стрільби по мавпах як крайній засіб для відновлення контролю. Ця дія необхідна, коли всі інші методи вичерпані.