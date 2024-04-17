Сприятиме їх захисту: кити та дельфіни в Тихому океані отримали статус юридичної особи

Лідери корінних народів з Островів Кука, Французької Полінезії, Нової Зеландії та Тонга підписали договір, який визнає законні права китів і дельфінів. Розглядають це як вирішальний крок у захисті цих морських істот, які вважаються національним надбанням і предками корінної громади маорі.

Кити та дельфіни отримали статус юридичної особи

Віцепрезидентка новозеландської природоохоронної організації Conservation International Aotearoa Мере Такоко привітала підписання угоди, яка отримала назву He Whakaputanga Moana – перекладається як "Океанічна декларація маорі".

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Прекрасний і смиренний тиждень, проведений в компанії короля маорі та вождів Островів Кука і Таїті, які підписали декларацію, щоб надати статус юридичної особи нашим предкам — тохорі (китам),

– пише Такоко.

Згідно з угодою, ймовірно, країни Тихоокеанського регіону зможуть застосовувати до порушників кримінальні покарання. Але яка ступінь правового захисту китів і дельфінів та які потенційні покарання чекають на їхніх кривдників – поки невідомо.

Китоподібні перебувають під загрозою

Тривожний розвиток подій свідчить про те, що китоподібні стикаються з безліччю прямих і непрямих загроз, спричинених людською діяльністю. Практика китобійного промислу призвела до значного скорочення популяції китів: за останнє століття в результаті комерційного полювання на китів було вбито 2,9 мільйона китів.

Попри введення мораторію на китобійний промисел Міжнародною китобійною комісією в 1986 році, незаконна практика продовжує зберігатися в деяких регіонах.

Крім того, різні фактори, такі як шумове забруднення, рибальство, видобуток корисних копалин на морському дні та зміна клімату, становлять значну загрозу для морських тварин, що призводить до скорочення їхніх популяцій. Також високошвидкісна експлуатація великих кораблів була визначена як основний ризик для китів, оскільки зіткнення з ними є основною причиною смертності цих істот.

Кити та дельфіни в Тихому океані отримали статус юридичної особи / Фото Unsplash

Надання китам і дельфінам статусу юридичної особи може призвести до прийняття низки заходів, спрямованих на забезпечення їхньої безпеки. Ці заходи можуть включати створення альтернативних маршрутів судноплавства, зменшення швидкості суден та впровадження заходів для запобігання людської діяльності, що становить загрозу для цих морських тварин.

Зауважимо, сині кити та дельфіни Гектора були віднесені до категорії зникаючих видів, а кашалоти тепер вважаються вразливими, згідно з останнім оновленням Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.