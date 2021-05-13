Кіт, який обожнює піаніно-масаж: незвичне відео

Котика звати Хабуру і він полюбляє лежати на піаніно, коли його власник грає мелодії. У зірки ютубу навіть є улюблені пісні.

Якщо ваш кіт полюбляє лежати на клавіатурі – не потрібно на нього сваритися. Є котики, які заважають своїм господарям… грати на піаніно.

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Кумедний кіт має майже пів мільйона прихильників. Він завоював популярність тому, що полюбляє благородний музичний інструмент – адже той робить котові своєрідний масаж.



Ось так проводять час котики музикантів / Скриншот / Youtube / Haburu

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Котик лягає між клавішами і струнами та насолоджується музикою. Власник кота жартівливо називає це "нявсаж".

Найщасливіша кішка на землі! Йому роблять масаж унікальним способом, – коментують відео з Хабуру користувачі мережі.

Подивіться на цього милого любителя "нявсажу"