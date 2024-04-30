Включив кухонну плиту: кіт змушений "працювати", щоб розплатитися з господинею за підпал будинку

Нещодавно в Китаї стався інцидент, коли кіт, на ім'я Цзінгудяо, ненавмисно спричинив пожежу в будинку своєї господині Дандан. У результаті, Цзінгудяо тепер повинен "працювати", щоб допомогти покрити витрати на усунення пошкоджень.

Після інциденту власниця житла Дандан оголосила про свої плани змусити вихованця "працювати, щоб повернути борг". Зокрема, він мусить брати участь у прямих ефірах у соціальних мережах.

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Кіт випадково підпалив будинок і тепер відпрацьовує

Тварина ненавмисно увімкнула індукційну плиту на кухні господині, що призвело до пожежі, яка завдала збитків на суму 100 000 юанів (547 000 гривень). На щастя, і кіт, і його господар, Дандан, не постраждали в результаті інциденту.

Після випадку китаянка вирішила перейменувати свій акаунт у китайській соціальній мережі Douyin на "Найкрутіший кіт у Сичуані" і демонструвала свого короткошерстого британця в прямих ефірах, щоб загладити провину за свій вчинок.

Житло після підпалу / Фото Douyin

У нещодавньому вірусному відео на Douyin безтурботна реакція власника будинку на нещасний випадок за участю кота привернула увагу понад 8 мільйонів глядачів. Чарівна зовнішність кота також сприяла популярності відео.

Кіт став зіркою інтернету / Фото Douyin

За дивовижним збігом обставин, жінка дізналася про руйнівну пожежу у своїй квартирі, коли грала в маджонг на вулиці. З нею зв'язалися співробітники з управління нерухомістю і повідомили про полум'я, що охопило її житло.

Поспішно повернувшись, вона виявила, що її домашній улюбленець ненавмисно розпалив полум'я, наступивши на сенсорну панель плити під час гри. Пізніше пожежники виявили кота, на ім'я Цзінгудяо, який ховався у шафі на верхньому поверсі, його тіло було вкрите попелом від сильної пожежі.



Котик був вкритий попелом / Фото Douyin

Після інциденту Дандан оголосила про свій намір змусити вихованця брати участь у прямих ефірах в соціальних мережах, щоб "повернути борг". 13 квітня вона опублікувала в інтернеті лист із вибаченнями, який був підтверджений відбитками її пальців і лап Цзінгудяо.

У листі вона визнала свою провину в тому, що не вимкнула піч у своїй резиденції, що призвело до пожежі. Дандан підкреслила важливість пожежної безпеки й закликала інших бути пильними, щоб запобігти подібним нещасним випадкам.

Користувачі соціальних мереж були в захваті від безтурботної реакції Дандан на інцидент. "Кіт просто хотів приготувати мамі вечерю", – написав один із них.