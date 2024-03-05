Коти потрапляли в тисячі курйозних, комічних і навіть небезпечних ситуацій завдяки своїй цікавості. Але життя нічому не вчить пухнастих, і вони знову і знову стрибають по старих граблях.

Кіт із цього відео вирішив з'ясувати, що це за скляна коробка, в якій багато риби. Пропонуємо і Вам посміятися з котика, який хотів перехитрити інших, й пообідати "рибним бульйончиком".

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Котячий був не обізнаний, що рибки існують тільки шляхом того, що коти не люблять найбільше – води. Ну, тепер знатиме. Але, як уже говорилося вище, не факт, що не повторить.

Котик скупався в акваріумі з рибками: дивіться відео

Котик показав вправу, після якої спина точно не болітиме

Кішки відомі своєю пластичністю і неймовірною спритністю. І це стосується не лише полювання та ігор, а й сну. І котик з нещодавно опублікованого відео – яскравий тому приклад. Якщо вас турбують болі у спині, повторюйте вправу, яку робив пухнастий, бодай раз в день, і все зніме мов рукою!

Кумедний котик заснув у такій позі, що, мабуть, у кожної людини при погляді на неї захворіла спина чи кісточки. Ще б, адже голова пухнастого якимось чином виявилася десь посередині тулуба, а лапки були вивернуті.

Кіт нахабно "виселяє" папугу з його будиночка

У мережі опублікували відео, яке трохи нагадує відому казку про теремок, у якому оселилося багато різних звіряток. І жили б вони щасливо, але прийшов ведмідь і розвалив будиночок. Дивіться "рімейк" сумнозвісного казкового сюжету. Така собі котоверсія.