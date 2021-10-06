Кіт щодня проводить 7-річну дівчинку до школи: зворушливе відео
Джерело:The Dodo
Понад 2 роки чорно-білий кіт Крейг живе в родині Лезерман. На нових господарів він чекав 8 місяців, сидячи в притулку.
Джесіка Лезерман зазначила, що тепер Крейг живе своїм кращим життям: він дуже розумний, розпещений і вгодований кіт. "Якщо ви думаєте про те, щоб "усиновити" дорослого кота, перестаньте сумніватися. Зробіть це", – додала жінка.
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Крейг не тільки виявився добрим, а ще й неймовірно дбайливим та відповідальним. Коли 7-річна дівчинка пішла до школи, кіт почав щодня проводжати її до автобуса та зустрічати вдень.
Він обов'язково чекає, поки власниця сяде в автобус і поїде, тільки тоді повертається додому. Через кілька годин він знову виходить на вулицю, сідає на траву і чекає, коли дівчинка повернеться. При цьому родина переконує, що Крейга цьому ніхто не вчив.Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.
"Тепер усі сусідські діти знають його. Весь автобус вигукує: "Крейг", коли вони під'їжджають", – пригадала Джесіка.
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Також жінка зазначила, що багато людей залишають свої коментарі до відео з котом. Наприклад, кажуть, що він виглядає, мов дідусь, який проводить свою маленьку дівчинку до школи.
Дивіться відео: як кіт проводжає дівчинку