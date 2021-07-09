Кіт отримав офіційну роботу на вокзалі: неймовірна історія з Англії

Для того, щоб отримати роботу, інколи доводиться важко працювати. Принаймні, кіт Джордж впродовж трьох років мусив ловити мишей задарма, поки не отримав офіційний статус.

Нещодавно на залізничній станції Стоубрідж-Джанкшн офіційно з'явився головний ловець мишей – 6-річний кіт Джордж.

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Впродовж трьох років кіт кожного дня залишав працівникам вокзалу спійманих гризунів у якості подарунку. Врешті-решт йому вирішили дати офіційну посаду.

Сон – частина роботи / Фото з Твіттера кота Джорджа

Його найкращий друг – 66-річний інспектор Ян Томлісон, який почав впускати кота в білетну касу. Коли чоловік завершував роботу, кіт покидав вокзал разом з ним. Це настільки розчулило господарів Джорджа, що вони залишили кота інспектору, коли виїхали з країни.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Також коту завели Твіттер, де він одразу став зіркою. Люди з усього свыту надсилають йому подарунки. Їх стало так багато, що частину жертвують на благодійність.

А що тут смачненького принесли? / Фото з Твіттера кота Джорджа

Також місцева пивоварня назвала на честь Джорджа напій – "George's Rail Ale". Увесь прибуток від його продажу також йде на благодійність.