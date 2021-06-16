Думали, що загинув: кіт несподівано повернувся до своєї сім'ї, яка його поховала

Історія трапилася в британському місті Воррінгтон. До місцевої родини Фіцсімонс повернувся кіт, якого кремували напередодні. Чи думали, що кремували.
16-річний кіт на прізвисько Френкі зник у графстві Чешир. Це сталося ще 19 травня.
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Тварину шукали кілька днів, однак марно. А потім Рейчел Фіцсімонс знайшла схожу мертву кішку неподалік будинку, на дорозі.
Родина кремувала бідолашну тваринку. А за кілька днів Френкі повернувся додому. Кіт був голодний, втомлений і хворий, але живий.
7-річний Ремі називає повернення кота дивом / Фото BBC
Напевно, ми кремували чужого кота, – розповідає пані Фіцсімонс.
Родина вважає повернення свого котика справжнім дивом.