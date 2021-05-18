Розумний кіт із Закарпаття потрапив на шпальти міжнародних ЗМІ: що такого він зробив

Кіт на прізвисько Кола з Ужгорода своєю витівкою став зіркою мережі. Розумний смугастик навчився відкривати холодильник і вибирати собі перекус до вподоби.

Кота на ім'я Кола застали на гарячому: він саме енергійно порпався у холодильнику. Тоді господар зайшов на кухню і все закадрував.

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Кола порпається у холодильнику

Схему того, як філігранно діє Кола, власник показав в іншому відео, залишивши телефон на кухні. А кухню наодинці з котом. Розумний кіт навчився лапою підчіпляти дверцята холодильника і відкривати їх.

Далі він зі стільниці стрибає на дверцята і починає порпатися у вмісті холодильника. На дверцятах у відсіку лежать яйця, які кіт ненароком зачіпає лапами. Проте жодне з них не розбилося.



Шлях Коли до холодильника / Скриншот з відео

Про Колу написало міжнародне видання Daily Mail. Там додають: кадри зняли ще у жовтні 2020 року, однак зараз воно набрало популярності.

В описі відео господар зазначає, що його вихованець зовсім не голодний. Коту просто подобається досліджувати світ і особливо кухню.

Розумний кіт самостійно вміє відкривати холодильник: дивіться відео

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика (18+)

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