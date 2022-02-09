Кіт із дивовижною мімікою: чому з його світлин у соцмережах роблять меми

Кіт, якого звати Ах Фей, став справжньою зіркою соціальних мереж. Усе через його кумедну мордочку.

Ах Фей має особливий талант – котик вміє яскраво виражати свої емоції, чим підкорив користувачів соцмереж.

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Його господарка Тан Чен знайшла кота на вулиці й забрала додому. Чотирилапий отримав імʼя Ах Фей, що в перекладі з мандаринської означає "товстун". Усе через те, що він любить їсти, спати та відмовляється від фізичних навантажень.

Кумедними мордочками чотирилапого Тан Чен ділиться в соціальних мережах. З таких світлин котика люди навіть почали робити меми.

Дивіться фото емоційного Ах Фея:

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У соціальній мережі інстаграм на кота підписано понад 42 тисячі користувачів. Усі вони активно поширюють публікації та чекають на нові світлини емоційного Ах Фея.

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