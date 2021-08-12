Кіт косплеїть героїв книг і фільмів, щоб заохочувати людей до читання

У США вигадали неймовірний спосіб залучати людей до читання. Для цього найняли кота з красномовним ім'ям Горацій.

Для котика щотижня придумують новий костюм та антураж. Кумедну ідею з промоції читання вигадали у Центральній публічній бібліотеці в містечку Бельфонт, що у штаті Пенсильванія.

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Кіт, який одягає костюми героїв книг і фільмів

Щотижня фото Гораціо із хешттегом #caturday постят на інстаграм-сторінці бібліотеки. Усі костюмчики, декорації і підбірку книг вигадує соціальна працівниця та власниця Гораціо Ліза Шаффер.

Відтак Гораціо перетворюється у знакових голлівудських, історичних та поп-культурних діячів, реальних чи вигаданих персонажів. Котик легко погоджується на такі завдання, чемно сидить у костюмі і не намагається його зняти.

Він милий і слухняний кіт, і він завжди знає і цікавиться, коли я створюю йому костюм. Гораціо отримує частування, коли ми робимо фотосесію, і досить терплячий,

– розповіла його хазяйка.

Кіт Гораціо у костюмах героїв книг / Фото з інстаграму centrecountylibrary

Окрім книг, Гораціо також рекламує фільми, музику, спорт, мистецтво. Інколи його вбирають у костюми відомих співаків, художників, історичних діячів. Не забувають у бібліотеці і про тематичні дні: на Великдень у Горація спеціальний святковий костюм, а у день виборів – нагадувально-соціальний.

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Горацій у костюмах видатних історичних осіб, митців / Фото з інстаграму centrecountylibrary