Кішки п'ють недостатньо води: як допомогти їх організму з Purina®

Вода – основа життя. Вона є незамінним нутрієнтом і критично важлива для безлічі фізіологічних функцій – зокрема, регуляції метаболічних процесів і виведення продуктів обміну через органи сечовидільної системи. Потреба котів у воді недооцінена. Нормальне насичення організму водою необхідне для підтримки в ньому оптимального балансу електролітів, мінеральних речовин і рідин.

Чому коти мало п'ють

Заохотити котів пити воду завжди було непросто.

Причину, чому домашні коти погано п'ють воду, можна простежити в минулому, коли їх предки жили в пустелі. Через малу кількістю води навколо коти пристосувались до виживання. Вони отримували більшу частину води з їжі. Ось чому сьогодні коти все ще схильні пити менше води, ніж потрібно. І ось чому так важливо переконатися, що рівень їх гідратації є достатнім.

Рівень гідратації впливає на все: від циркуляції крові до процесів травлення. Серед іншого, погана гідратація може поставити під загрозу довгострокове здоров'я вашого улюбленця, через збільшення ризику проблем із сечовипусканням, відомими як захворювання нижнього відділу сечовивідних шляхів (ЗНВСШ). Це може призвести до того, що ваш домашній улюбленець стане менш енергійним, погіршиться стан його шкіри та шерсті. Збільшення споживання води котом разом зі здоровим харчуванням є ключовим фактором зниження ризику ЗНВСШ.

Коти від природи споживають мало рідини та є дуже вибагливими, навіть коли постійно мають свіжу й чисту питну воду. Треба приділити достатньо часу й уваги, щоб підібрати мисочку для води, а також водичку. Деякі кішки мають чутливі вуса, тому оберіть їм ширшу миску або питний фонтанчик для кішок. Багато кішок віддають перевагу проточній воді, тому питний фонтанчик може бути хорошою ідеєю, якщо кішка п'є неохоче.

​Якщо Ваш улюбленець вживає мало води та їсть сухий корм для домашніх тварин (який не містить достатньо води й не може забезпечити необхідну гідратацію її організму) – переконайтеся, щоб він був гідратований, особливо в період спеки, коли організм втрачає багато води. Миска свіжої води повинна завжди бути у вільному доступі.

PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™



Додавання PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™ до основного раціону Вашого кота дозволяє значно збільшити добове споживання води котом, таким чином покращуючи гідратацію його організму і сприяючи розведенню сечі.

PURINA® PRO PLAN® Hydra Care™ (ХК Хайдра Кер) – це неповнораціонний додатковий корм для котів. Це ніжне желе з привабливим смаком, яке дають улюбленцю на додаток до основного раціону. Коти охоче їдять смачне желе, отримуючи в результаті більше води, що знижує щільність і осмоляльність сечі.

Відкрийте для себе просте рішення для гідратації Вашого кота – PURINA® PRO PLAN® Hydra Careᵀᴹ Гідратація нового покоління*!

​*В лінійці вологих кормів для котів ТМ Про План

Інформація на основі досліджень:

