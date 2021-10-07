Кішка змогла врятувати змію з пастки: які дії чотирилапої допомогли плазуну

Кішка допомогла господарям врятувати змію, яка застрягла у вікні їх будинку. Як чотирилапій це вдалося – читайте у матеріалі.

Господарі кішки Шторм пригадали, що тварина завжди була дуже допитлива та балакуча. Проте тоді вона особливо активно намагалася привернути увагу Кейтлін, щоб змусити її спуститися в підвал.

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Спочатку жінка подумала, що кішка просто хоче пограти. Проте, коли у вікні підвалу побачила застряглу змію, зрозуміла, що Шторм хотіла допомогти. Кішка часто першою помічає тварину, якій потрібна допомога, й повідомляє про це господарів. "Шторм попередила мене про кролика, жабу, крота", – додала Кейтлін.

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Виявилося, що змія у своїй пастці взагалі не могла порухатися, тому сім'я швидко почала рятувати плазуна.

"Щоб витягнути змію, моєму чоловікові довелося відкрити це вікно зсередини. Також він одягнув рукавички, а потім швидко, проте обережно схопив змію й поклав її в коробку, яку я тримала. Я відразу ж її закрила, щоб змія не вискочила. Потім винесла її на вулицю та випустила в кущі біля нашого будинку", – пригадала Кейтлін Харлі.

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Як тільки змія опинилася на волі, вона поповзла, залишаючи позаду свою пастку та кішку Шторм.