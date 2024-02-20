Не щодня можна побачити кішку, яка не валяється на дивані, а займається домашнім господарством. Але в будинку авторів нещодавно опублікованого відеоролика живе саме така вихованка.

Пухнаста помічниця вирішила зняти чисту і суху білизну, і власники застали її в процесі цієї відповідальної справи. Вона, ймовірно, подумала, що "все, як завжди, на ній". Пропонуємо і вам переглянути відео, яке точно зробить день ще яскравішим.

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Кішка, яка вирішила зняти білизну, розсмішила мережу

На опублікованому відео видно, як кішка стоїть лапами на пральній машині й емоційно знімає висушену білизну з сушки.

Все на мені, нічого зробити самі не можуть,

– мабуть, думала кішка в той момент.

Зауважимо, кішка непогано впоралася із завданням, але, напевно, залишила на речах безліч затяжок, оскільки знімала їх кігтями.

Як кішка допомагала господині: дивіться відео

Користувачів захопила пухнаста трудяга. Ось декілька коментарів, які залишили під відео:

"Ну господиня, браво";

"Мамина помічниця";

"Яка розумничка!";

"Де таких кішок беруть? Моя тільки їсть і спить".

Втомлений 84-річний папуга заснув на дивані, як людина

Як і людям, багатьом літнім тваринам потрібно відпочивати. Яскравим прикладом став 84-річний літній папуга, який сміховинно заснув на краю диванної подушки. Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях. Відео зеленого папуги щоденно тішать користувачів, й збирають мільйони переглядів в TikTok.

На опублікованому відео папуга затишно влаштувався на дивані свого господаря. Птах підіймав лапки вгору і вниз, намагаючись знайти ідеальне місце для себе. Дуже обережно його очі почали закриватися. Коко перевернувся на дивані та ліг опустивши голову, щоб заснути.

Це справді виглядало так, ніби птах лежить на гігантській подушці як людина. Його очі були заплющені, а голова повернута на бік. Здавалося, що ніщо не могло розбудити папугу, навіть її господар, який погладив вихованця по голові.