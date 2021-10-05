Кішка регулярно приносить сусідам квіти: відео незвичайного вчинку чотирилапої

Дівчина, яку звати Розі, почала знаходити під дверима свого будинку бутони квітів. Який таємний чотирилапий гість залишав такі подарунки – читайте у матеріалі.

Відомо, що двері з будинку Розі виходили на терасу та сад, який був загальним для 10 таких же будинків. Понад тиждень дівчина знаходила новий бутон на порозі. Проте жодної здогадки, хто це зробив, – не було.

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Згодом виявилося, що це була пухнаста кішечка Віллоу, яка жила в сусідньому будинку. Тварину знали усі сусіди, адже майже на кожному ґанку для неї стояла миска з водою та корм.



Квіти від кішки для Розі / Фото LoveMeow

Розі, яка не так давно переїхала в цей район, поведінка Віллоу здивувала. "Ніколи не бачила, щоб кішка приносила щось, крім мертвих тварин", – додала дівчина. Відомо, що кішка відкушувала квітки з рожевого куща в саду господарів та приносила їх Розі.

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Дивіться відео: як Віллоу прийшла з квіткою до Розі