Фото дня: кінь взяв участь у "вагітній" фотосесії та розсмішив мільйони людей

Подружжя з Огайо влаштувало фотосесію на честь своєї майбутньої дитини. Пара хотіла фотографуватися із конями на тлі.

Але все пішло трохи не за планом. Один з коней, замість того, щоб мирно позувати позаду, вирішив взяти участь у фотосесії. І зробив її тільки краще!

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Героя мережі звуть Бекшот і він несподівано став зіркою мережі. Коник несподівано підійшов до своїх господарів і став поруч з ними. Фотографка жартівливо сказала тварині розсміятися.

І тоді Бекшот здивував всіх – він справді "засміявся". А разом із ним залилися сміхом і майбутні батьки.

Чим більше я сміялася, тим більше він посміхався, – розповідає Крістен, власниця коня.

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Позитивні світлини стали вірусними й назбирали 35 мільйонів переглядів. Користувачі фейсбука веселилися й бажали щастя родині та їх дитині.