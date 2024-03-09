Сотні кенгуру захопили гольф-клуб: вражаюче відео з Мельбурна
Джерело:Golf Monthly
В Австралії гольфісту вдалося зняти неймовірне відео. Чоловік зафільмував сотні кенгуру, які перебігають поле, що належить клубу для гольфу у Мельбурні.
Тварини на полях не є незвичним явищем, однак їх кількість справді вражає. Навряд чи гольфісту вдалося б нормально пограти за таких умов.
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Нашестя сумчастих
Цього тижня Heritage Golf & Country Club у Мельбурні спостерігав вражаючу картину. Стадо кенгуру раптово увірвалося на територію гольф-клубу, внаслідок чого гольфістам довелося перервати гру, доки сотні тварин перетинали поле.
На щастя для всіх користувачів мережі, один з учасників гри вчасно витягнув камеру та почав знімати це дійство. Він зазначив, що кенгуру раніше проникали на територію клубу, однак у такій кількості – вперше.
Після того, як стадо зникло з обрію гольфісти могли спокійно продовжувати гру. Як пояснили у гольф-клубі, кенгуру лише залишають сліди і не завдають жодних суттєвих пошкоджень полям.
Стадо кенгуру біжить через поле для гольфу: вражаюче відео
Премія за танець кенгуру
- Австралійський вчений з Канберри, на ім'я Велітон Менаріо Коста отримав премію у конкурсі "Станцюй свою дисертацію". Її вручають за пояснення складних досліджень широкій громадськості за допомогою танцю, музики та гумору
- Менаріо інтерпретував поведінку кенгуру у чотирихвилинному танцювальному ролику. Там було присутнє все – тверк, дреґ-квін, балерини, індійська танцівниця та купа друзів науковця.
- Переглянути це незвичне "наукове відео" ви можете за посиланням.