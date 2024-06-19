Зустріч із ним дуже небезпечна: у Карпатах помітили 400-кілограмового хижака

У Верховинському національному природному парку на камеру потрапив хижак, зустріч з яким може закінчитися навіть фатально. Мовиться про бурого ведмедя.

Влада застерігає туристів бути обережними, оскільки зустрічі з цими могутніми тваринами можуть становити серйозну загрозу для тих, хто не буде обережним. Про це повідомляє Франкфуртське зоологічне товариство в Україні.

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Обережність понад усе

Під час прогулянки парком в об'єктив камери потрапив масивний ведмідь. Ведмідь, вагою близько 400 кілограмів, вразив глядачів своєю несподіваною появою.



У Карпатах ведмідь потрапив у фотопастку / Фото з фейсбуку FZS Ukraine

Співробітники Національного природного парку в Карпатах зробили важливе нагадування всім туристам, які відвідують цей регіон. Їм настійно рекомендується бути обережними, щоб уникнути будь-якої можливої зустрічі з ведмедями або іншими хижаками, які мешкають у цій місцевості.

Ці зображення слугують своєчасним нагадуванням про важливість бути пильними, досліджуючи мальовничі ландшафти Карпат.



Туристів закликають бути обережними / Фото з фейсбуку FZS Ukraine

Ведмеді в Україні

Ведмідь наразі є найбільшим хижаком, що мешкає на території України. Бурий ведмідь, після значного скорочення його популяції, був занесений до Червоної книги України у 2003 році.

Популяція ведмедів продовжує стрімко зменшуватися. Причинами є:

нелегальне полювання,

вилучення з дикої природи для утримання в неволі,

забруднення довкілля.

Цей культовий вид зараз стоїть перед серйозною загрозою зникнення в межах нашої країни.

В Антарктиді українські полярники зустріли рідкісного гостя

До української антарктичної станції "Академік Вернадський" завітав імператорський пінгвін. На цій території його помітили вперше за кілька років. Ці пінгвіни не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території, втім цього року стався саме той випадок, коли один з них завітав на станцію.

За словами біологів, це молодий птах, що помітно за сірим "підлітковим" забарвленням на деяких частинах голови.