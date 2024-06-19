Зустріч із ним дуже небезпечна: у Карпатах помітили 400-кілограмового хижака
Джерело:FZS Ukraine
У Верховинському національному природному парку на камеру потрапив хижак, зустріч з яким може закінчитися навіть фатально. Мовиться про бурого ведмедя.
Влада застерігає туристів бути обережними, оскільки зустрічі з цими могутніми тваринами можуть становити серйозну загрозу для тих, хто не буде обережним. Про це повідомляє Франкфуртське зоологічне товариство в Україні.
Читайте також Мав контузію та стрес: у КиївЗоо прихистили врятованого з-під обстрілів капібару Тоху
Обережність понад усе
Під час прогулянки парком в об'єктив камери потрапив масивний ведмідь. Ведмідь, вагою близько 400 кілограмів, вразив глядачів своєю несподіваною появою.
У Карпатах ведмідь потрапив у фотопастку / Фото з фейсбуку FZS Ukraine
Співробітники Національного природного парку в Карпатах зробили важливе нагадування всім туристам, які відвідують цей регіон. Їм настійно рекомендується бути обережними, щоб уникнути будь-якої можливої зустрічі з ведмедями або іншими хижаками, які мешкають у цій місцевості.
Ці зображення слугують своєчасним нагадуванням про важливість бути пильними, досліджуючи мальовничі ландшафти Карпат.
Туристів закликають бути обережними / Фото з фейсбуку FZS Ukraine
Ведмеді в Україні
Ведмідь наразі є найбільшим хижаком, що мешкає на території України. Бурий ведмідь, після значного скорочення його популяції, був занесений до Червоної книги України у 2003 році.
Популяція ведмедів продовжує стрімко зменшуватися. Причинами є:
- нелегальне полювання,
- вилучення з дикої природи для утримання в неволі,
- забруднення довкілля.
Цей культовий вид зараз стоїть перед серйозною загрозою зникнення в межах нашої країни.
В Антарктиді українські полярники зустріли рідкісного гостя
До української антарктичної станції "Академік Вернадський" завітав імператорський пінгвін. На цій території його помітили вперше за кілька років. Ці пінгвіни не гніздують в районі "Вернадського", а обирають холодніші території, втім цього року стався саме той випадок, коли один з них завітав на станцію.
За словами біологів, це молодий птах, що помітно за сірим "підлітковим" забарвленням на деяких частинах голови.