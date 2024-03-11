Залишилося всього 10 особин: яка тварина на Землі може зникнути швидше за всіх

Для морських ссавців загроза повного зникнення стає надто реальною, але є один вид, який посідає перше місце в списку близьких до того, щоб назавжди зникнути. Мовиться про такого китоподібного ссавця як каліфорнійська морська свиня.

За оцінками вчених, їх залишилося всього 10 особин. Що ж призвело до того, що цей вид опинився на межі повного зникнення, і як цьому запобігти, – читайте нижче у матеріалі!

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Каліфорнійська морська свиня опинилась на межі вимирання

Phocoena sinus – це вид найменших китоподібних ссавців. Довжина цих морських тварин коливається в діапазоні від 1,2 до 1,5 метра, а вага становить від 30 до 55 кілограмів.

Каліфорнійські морські свині, відомі своїми невеликими розмірами порівняно з іншими китоподібними, такими як кити та дельфіни, мають найменший ареал проживання серед усіх видів китоподібних на Землі. Ці морські свині мешкають винятково в північній частині Каліфорнійської затоки, і дослідники вважають, що діяльність людини призвела до скорочення їхньої популяції.

Серед багатьох загроз для життя морських ссавців, які створені людиною, можна виокремити:

руйнування середовища проживання,

забруднення довкілля,

зіткнення з кораблями.

Але їм також загрожує вилов риби в Каліфорнійській затоці з використанням зябрових сіток, адже ці тварини можуть потрапити в сітки та потонути.

Цей вид опинився на межі повного зникнення / Фото Вікіпедія

Ще однією з причин скорочення чисельності каліфорнійських морських свиней є незаконний вилов ще одного виду, який перебуває під загрозою зникнення, – риби під назвою тотоаба. Іноді перші також стають жертвами такого вилову риби.

Цей вид може повністю зникнути

Через те, що на Землі залишилося всього 10 особин каліфорнійських морських свиней, ще в серпні 2023 року Міжнародна комісія з промислу китів (IWC) випустила перше в історії попередження про те, що цей вид може скоро повністю зникнути. Виявилося, що за майже 30 років чисельність виду скоротилася на 560 особин.

Каліфорнійська морська свиня страждає від зябрових сіток / Фото Flip Nicklin

В IWC вважають, що ці морські ссавці неминуче зникнуть, якщо всі зяброві сітки не будуть замінені на альтернативні способи вилову риби. Спроби припинити використання зябрових сіток призвели до того, що уряд Мексики ввів на них повну заборону, хоча незаконне використання цих засобів триває.

В IWC припускають, що морських ссавців ще можна врятувати, і популяція може відновитися, якщо всі заходи з їхнього захисту будуть на 100% ефективними.