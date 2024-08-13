У Каліфорнії дикий ведмідь увірвався до шкільного класу: блукав між партами і зазіхнув на їжу

У США стався незвичайний випадок: шкільна вчителька готувала клас до нового навчального року, коли до кімнати несподівано зайшов дикий ведмідь. Ведмідь блукав між рядами парт, перш ніж співробітники школи безпечно вивели його на вулицю.

У Каліфорнії ведмідь увірвався до школи

Інцидент стався в Пайн-Маунтен-Клабі, що в Каліфорнії, де вчителька початкових класів Елейн Салмон пішла в і ншу будівлю школи, щоб зробити копії документів.Коли Елейн повернулася, у класній кімнаті на неї вже чекав незвичайний гість – дикий ведмідь.

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Я відкрила двері мого класу, а там був цей ведмідь, який кидався до виходу. Я зачинила тварину всередині і повернулася до шкільного офісу, звідки зателефонувала чоловікові,

– розповіла жінка.

Вчителька висловила занепокоєння щодо безпеки середовища в її класі. А особливо переживала з приводу нещодавно встановленої підлоги і нещодавно розвішаних нею декорацій.

Єн Соврі, чоловік вчительки, втрутився, щоб зняти на відео дикого ведмедя, який зайшов до невеликого класу. Видно, як ведмідь неквапливо пересувається між партами, обнюхує сумку з обідом вчительки Елейн, а потім намагається знайти вихід.

Як це було: дивіться відео

Дика тварина намагалася втекти через вікно, вилізши на підвіконня і демонструючи дряпаючі рухи передніми лапами. Зрештою чоловік учительки зайшов до класу і залишив відчиненими двері назовні, аби ведмідь зміг безпечно вийти. Тварина не змусила себе довго чекати і сміливо пройшла на вихід усього за кількадесят сантиметрів від Єна.

Ведмідь, якого випустили на волю, швидко попрямував до лісистих гір, що оточують місцеву школу. Дика тварина не завдала жодної шкоди шкільним приміщенням, хоча й наблизилася до запасів їжі, які були підготовлені на випадок землетрусу.

Як зазначають на сайті навчального закладу, гаслом школи, куди навідалася тварина, є вислів: "Дім ведмедів".