Кабмін затвердив новий перелік небезпечних порід собак: хто потрапив до списку

Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак, до яких увійшло понад 50 представників. Хто потрапив до списку – читайте у матеріалі.

Згідно зі змінами, власники порід собак, яких уряд визнав "небезпечними", повинні укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

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Новий список покинули такі породи собак: німецький боксер, деякі види вівчарок, бордоський та німецький доги, далматин, окремі породи мастифів, лайка, ньюфаундленд, хаскі та сенбернар.



"Небезпечні" собаки / Скриншот документу



Продовження списку / Скриншот документу

Згідно з постановою, пропозиції документу погоджені з Всеукраїнською спілкою громадських організацій "Асоціація зоозахисних організацій України".

Основні правила вигулу потенційно небезпечних порід собак

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Законом "Про захист тварин від жорстокого поводження" передбачено, що вигул будь-яких собак без повідка та намордника можна здійснювати лише на навчально-дресирувальних майданчиках.

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Небезпечних собак не можна тримати без повідка та намордника навіть у зонах вигулу. При цьому довжина повідка повинна бути до 1,2 метра.

Самостійно гуляти з собакою можна особам від 14 років, а з потенційно небезпечними – від 16 років. Крім тих, хто фізично не зможе контролювати тварину.

Також важливо пам'ятати, що не можна гуляти на дитячих чи спортивних майданчиках, на території лікарень і шкіл.