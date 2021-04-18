Кабани стали невід'ємною частиною ізраїльського містечка: як з ними уживаються люди

У місто Хайфа, яке налічує близько 300 тисяч жителів, кабани на вулицях стали звичною справою. Вони бавляться із собаками, плавають у басейнах, порпаються у смітниках і навіть їдять з рук людей.

Пандемія тут ні до чого

У багатьох країнах кількість тварин на вулицях збільшилася після того, як почалася пандемія, і люди покинули громадські місця.

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Але кабани Хайфи розпочали оселятися у місті задовго до того, як коронавірус поширився. У 2019 році мешканці нарахували 1328 кабанів, а це майже на 40% більше, ніж у 2015 році. Скільки їх було у 2020 неясно: міська рада Хайфи відмовилася оприлюднювати дані.

Зростаюча присутність кабанів породила суперечки. Для деяких кабани є загрозою, і вони звинувачують владу в їхній постійній присутності. Для інших вони є чарівним доповненням і без того мальовничого міста.

Кабани у середмісті Хайфи / Фото Дена Балілті (The New York Times)

Чому кабанів так багато

Немає одностайної думки, чому кабани оселилися в Хайфі в такій великій кількості. Деякі припускають, що величезна пожежа в Хайфі та навколо неї в 2016 році знищила природне середовище існування кабанів, змусивши їх втекти до міста.

Інші стверджують, що на це вплинуло рішення мера. У 2019 році він заборонив відстріл кабанів.

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Справжньою причиною їхньої присутності в місті, за словами еколога міськради Хайфи, є те, що люди залишають занадто багато харчових відходів у громадських місцях. Така пожива для кабанів є доступнішою, ніж їжа у лісах і ярах, які оточують Хайфу.

У пошуках їжі кабани регулярно поглинають траву на газонах людей або хаотично порпаються по сміттєвих баках. І хоча багато кабанів стали майже прирученими у поведінці навколо людей, харчуючись їжею з рук мешканців, деякі все ще агресивні, особливо коли перебувають разом з дітьми. Наприклад, у січні один з кабанів вкрав у школярки рожеву торбинку.

Ставлення до такого поширення кабанів у людей різне: хтось боїться їхнього нападу, а хтось вже просто не зважає на них, як європейські жителі на голубів. Втім, наразі ясно одне – кабани вписалися в урбаністичний пейзаж і уявити містечко без них – поки неможливо.

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