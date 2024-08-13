Важила 300 кілограмів: в Італії виловили одну з найбільших у світі черепах – який у неї вигляд

Поблизу прибережного міста Віареджо в Тоскані було знайдено мертву шкірясту черепаху (Dermochelys coriacea). Знахідка важила майже 300 кілограмів.

В Італії виловили одну з найбільших у світі черепах

За словами журналістів, мертву черепаху знайшов підрозділ Фінансової поліції. Її тіло бачили плаваючим у воді протягом кількох днів.

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Водолази фінансової поліції провели рятувальну операцію з вилучення тіла морської черепахи, яку згодом відбуксирували до порту Віареджо. Після прибуття до порту за допомогою крана черепаху підняли і перенесли у фургон, що належав операторам WWF. Команда WWF швидко прибула до порту після того, як її сповістили з Центру першої допомоги "Ронка" в Маріна-ді-Масса.

У Фінансовій поліції назвали знахідку "сумним відкриттям", яке спричинене діяльністю людини.

Мляве тіло величної черепахи тепер буде передано в Експериментальний зоопрофілактичний інститут Пізи,

– зазначили правоохоронці.

Експерти проведуть аналізи, щоб встановити точну причину смерті тварини.



Тіло шкірястої черепахи / Фото Etruria news

Що відомо про шкірястих черепах?

Шкірясті черепахи, найбільші з сучасних видів черепах, відомі своєю різноманітною дієтою, яка включає медуз, гребінців, ракоподібних, головоногих молюсків, трепангів і молодь риби.

Ці дивовижні істоти мешкають у всіх тропічних морях, а іноді зустрічаються в помірних і північних водах, демонструючи свою пристосованість до різних морських середовищ.