Дива не сталося: Ісландія дала дозвіл на вбивство 128 одних із найбільших тварин на Землі

11 червня Ісландія зіткнулася з важливим рішенням щодо своєї позиції стосовно китобійного промислу. Попри можливість покласти край суперечливій практиці, уряд вирішив дозволити їй продовжуватись, розчарувавши тих, хто сподівався на зміну політики.

Згідно з нещодавньою заявою, влада видала річну ліцензію останній китобійній компанії в країні, Hvalur hf, що залишилася в країні. Компанії буде дозволено виловлювати 99 фінвалів у регіоні Гренландії/Західної Ісландії та 29 китів у регіоні Східної Ісландії/Фарерських островів.

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Ісландія вирішила продовжити китобійний промисел

Із загальної квоти у 128 фінвалів лише 99 китів були виловлені попередньою ісландською китобійною компанією в регіоні Гренландії/Західної Ісландії. Фінвали є другими за величиною китами в океані.

Дослідники також підкреслюють, що кити в регіоні Східної Ісландії/Фарерських островів не були об'єктом полювання китобоїв у минулому.

Світ спостерігає за Ісландією, очікуючи, що уряд нарешті припинить китобійний промисел раз і назавжди. Однак цього не відбувається. Чисельність і період дії квот справді суттєво скорочуються щороку, проте зоозахисники не бачать жодних причин для вбивства ще 128 китів,

– каже директор IFAW Патрік Реймідж.

Захисники китів з усього світу нагадують, що фінвали, другі за величиною тварини на Землі після синіх китів, можуть виростати до 25 метрів у довжину. Ці величні морські істоти мають тривалість життя до 90 років і можуть зустрічатися в різноманітних океанічних середовищах існування по всьому світу.

Менша квота може піти на користь китам

У своїй нещодавній заяві Шерон Лівермор, директор Програми збереження морської флори та фауни IFAW, пролила світло на потенційні переваги зменшення квоти на китобійний промисел. Лівермор припускає, що хоча громадськість може бути розчарована, зменшення квоти може бути необхідним заходом для захисту китової популяції.

Згідно з чинним китобійним законодавством, якщо міністр відхилить запит на квоту цього року, початкова квота у 264 фінвалів може набути чинності наступного сезону. Лівермор стверджує, що з практичної точки зору зменшення квоти може піти на користь китам.

Зазначимо, що в жовтні поточного року Ісландія має переглянути закони про китобійний промисел. Захисники китів сподіваються, що восени буде ухвалено рішення про припинення китобійного промислу в Ісландії раз і назавжди.



Вмираючий китобійний промисел Ісландії живе ще один сезон полювання / Фото Unsplash

У червні 2023 року ісландська влада зупинила китобійний сезон лише за день до його початку, призупинивши полювання на фінвалів до кінця літа. Таке раптове рішення ухвалили після того, як у викривальній доповіді, опублікованій Управлінням з контролю за продуктами та ветеринарами Ісландії, йдеться про те, що китобійний промисел часто призводить до тривалої та болісної смерті тварин і може порушити закони країни про захист тварин. До кінця сезону уряд зняв заборону, внаслідок чого від рук китобоїв загинуло 24 фінвали.

На щастя, опитування показують, що останніми роками громадська думка в Ісландії щодо китобійного промислу різко змінилася. Недавнє опитування показало, що 51% ісландців проти полювання на китів і лише 29% — за. Крім того, дослідження показують, що попит на китове м'ясо знижується.