Інноваційний продукт на ринку: пробіотична добавка FortiFlora® для здоров'я вашого улюбленця

FortiFlora® – це унікальна пробіотична добавка для котів і собак будь-якого віку. З її допомогою можна годувати тварин із низьким апетитом, проблемами травлення та після антибіотикотерапії. Продукт пройшов клінічні дослідження, які показали ефективність використання.

Що таке пробіотичні добавки і для чого вони потрібні Вашому улюбленцю?

Пробіотики – це живі корисні бактерії, які покращують роботу кишківника котів і собак та мають імуностимулюючу дію.

У кишківнику міститься понад 70% клітин імунної системи і 90% клітин, які виробляють антитіла. Дисбаланс мікрофлори кишківника може порушити імунну систему, залишивши Вашого улюбленця більш вразливим до інфекцій. Деякі конкретні види пробіотичних добавок можуть сприяти зміцненню імунної функції.

Додаючи в раціон пробіотичні добавки, власники можуть допомогти зміцнити імунну систему домашніх улюбленців, покращити травлення і надати додаткову підтримку від стресу чи хвороби.