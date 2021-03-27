Інноваційний продукт на ринку: пробіотична добавка FortiFlora® для здоров'я вашого улюбленця

Джерело:Purina
FortiFlora® – це унікальна пробіотична добавка для котів і собак будь-якого віку. З її допомогою можна годувати тварин із низьким апетитом, проблемами травлення та після антибіотикотерапії. Продукт пройшов клінічні дослідження, які показали ефективність використання.
Пробіотики – це живі корисні бактерії, які покращують роботу кишківника котів і собак та мають імуностимулюючу дію.
У кишківнику міститься понад 70% клітин імунної системи і 90% клітин, які виробляють антитіла. Дисбаланс мікрофлори кишківника може порушити імунну систему, залишивши Вашого улюбленця більш вразливим до інфекцій. Деякі конкретні види пробіотичних добавок можуть сприяти зміцненню імунної функції.
Додаючи в раціон пробіотичні добавки, власники можуть допомогти зміцнити імунну систему домашніх улюбленців, покращити травлення і надати додаткову підтримку від стресу чи хвороби.
Для здоров'я домашніх тварин баланс корисних і шкідливих бактерій в кишківнику є дуже важливим. Пригнічуючи ріст шкідливих бактерій, таких як Clostridium perfringens та підтримуючи ріст корисних бактерій таких як Lactobacilli, деякі пробіотичні добавки покращують роботу травної системи. А це сприяє оптимальній консистенції фекалій і зменшення метеоризмів.
Пробіотики також сприяють уникненню розладів травлення і діареї, які пов’язані з дисбалансом мікрофлори.
Не всі пробіотичні добавки однакові. Кожен штам пробіотику надає різні переваги для організму. Не всі можуть бути ефективними у домашніх тварин і протистояти кислому рН їхнього шлунку.
Термообробка шкодить корисним живим бактеріям – і навіть ті, які вижили, можуть бути знищені кислотою в шлунку тварин. Тому звичайний йогурт може бути не таким ефективним для здорового травлення Вашого улюбленця, як для Вашого здоров’я.
Саме тому спеціалісти розробили FortiFlora® за унікальною технологією, яка гарантує потрапляння корисних бактерій в кишківник тварини, поки вони ще "живі". І їхньої кількості вистачить, щоб відновити баланс мікрофлори.
FortiFlora® містить унікальний штам корисних бактерій, відомий як SF68®. Штам пройшов необхідні клінічні дослідження, з доведеними результатами.
Результати експертизи показали здатність пробіотичної добавки:
Також клінічно доведено, що SF68® посилює функції імунітету у собак і котів, також у цуценят і кошенят.
Продукт може відрізнятися від того, що зображено в рекламі
FortiFlora® дуже легко годувати: насипте 1 саше на сухий або вологий раціон Вашого улюбленця один раз на день.
Про види пробіотичної добавки FortiFlora® детальніше читайте на сайті PURINA® PROPLAN®.
Перед застосуванням рекомендовано звернутися до Вашого ветеринарного лікаря.
Додатковий корм PURINA® PROPLAN® FortiFlora® Canine Probiotic не забезпечує добову потребу тварин у поживних речовинах і повинен споживатися в комбінації з повнораціонним та збалансованим кормом.