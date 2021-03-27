Інноваційний продукт на ринку: пробіотична добавка FortiFlora® для здоров'я вашого улюбленця

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Джерело:

Purina

FortiFlora® – це унікальна пробіотична добавка для котів і собак будь-якого віку. З її допомогою можна годувати тварин із низьким апетитом, проблемами травлення та після антибіотикотерапії. Продукт пройшов клінічні дослідження, які показали ефективність використання.

Що таке пробіотичні добавки і для чого вони потрібні Вашому улюбленцю?

Пробіотики – це живі корисні бактерії, які покращують роботу кишківника котів і собак та мають імуностимулюючу дію.

У кишківнику міститься понад 70% клітин імунної системи і 90% клітин, які виробляють антитіла. Дисбаланс мікрофлори кишківника може порушити імунну систему, залишивши Вашого улюбленця більш вразливим до інфекцій. Деякі конкретні види пробіотичних добавок можуть сприяти зміцненню імунної функції.

Додаючи в раціон пробіотичні добавки, власники можуть допомогти зміцнити імунну систему домашніх улюбленців, покращити травлення і надати додаткову підтримку від стресу чи хвороби.

Переваги використання пробіотичних добавок

Для здоров'я домашніх тварин баланс корисних і шкідливих бактерій в кишківнику є дуже важливим. Пригнічуючи ріст шкідливих бактерій, таких як Clostridium perfringens та підтримуючи ріст корисних бактерій таких як Lactobacilli, деякі пробіотичні добавки покращують роботу травної системи. А це сприяє оптимальній консистенції фекалій і зменшення метеоризмів.

Пробіотики також сприяють уникненню розладів травлення і діареї, які пов’язані з дисбалансом мікрофлори.

Чому саме FortiFlora®?

Не всі пробіотичні добавки однакові. Кожен штам пробіотику надає різні переваги для організму. Не всі можуть бути ефективними у домашніх тварин і протистояти кислому рН їхнього шлунку.

Термообробка шкодить корисним живим бактеріям – і навіть ті, які вижили, можуть бути знищені кислотою в шлунку тварин. Тому звичайний йогурт може бути не таким ефективним для здорового травлення Вашого улюбленця, як для Вашого здоров’я.

Саме тому спеціалісти розробили FortiFlora® за унікальною технологією, яка гарантує потрапляння корисних бактерій в кишківник тварини, поки вони ще "живі". І їхньої кількості вистачить, щоб відновити баланс мікрофлори.

Основні переваги FortiFlora®:

  • сприяє посиленню імунітету;
  • покращує здоров'я кишківника та баланс мікрофлори;
  • покращує апетит;
  • легкий та зручний у використанні.

Унікальність у штамі бактерій. Перевірено дослідженнями

FortiFlora® містить унікальний штам корисних бактерій, відомий як SF68®. Штам пройшов необхідні клінічні дослідження, з доведеними результатами.

Результати експертизи показали здатність пробіотичної добавки:

  • підвищувати рівень корисних бактерій в кишківнику;
  • покращувати консистенцію фекальних випорожнень у цуценят;
  • мінімізувати природну діарею у кошенят.

Також клінічно доведено, що SF68® посилює функції імунітету у собак і котів, також у цуценят і кошенят.


Продукт може відрізнятися від того, що зображено в рекламі

Коли застосовувати FortiFlora®?

  • При розладах травлення, гастроентеритах, діареї, метеоризмі, рідких випорожненнях.
  • Під час стресу, наприклад перебування в розплідниках, переїзді до нового дому, подорожі, появі нових домашніх тварин, виставки, шпиталізації.
  • Додавайте FortiFlora® до раціону Вашого улюбленця перед, під час та після курсу антибіотиків для максимального ефекту.
  • Для цуценят і кошенят підтримка FortiFlora® може бути необхідною під час відлучення, після вакцинації та певного часу знайомства з новими господарями.
  • Для улюбленців у зрілому віці FortiFlora® забезпечує додаткову підтримку балансу мікрофлори і здоров’я в цілому.

Як використовувати пробіотичну добавку FortiFlora®

FortiFlora® дуже легко годувати: насипте 1 саше на сухий або вологий раціон Вашого улюбленця один раз на день.

Про види пробіотичної добавки FortiFlora® детальніше читайте на сайті PURINA® PROPLAN®.

Перед застосуванням рекомендовано звернутися до Вашого ветеринарного лікаря.

Додатковий корм PURINA® PROPLAN® FortiFlora® Canine Probiotic не забезпечує добову потребу тварин у поживних речовинах і повинен споживатися в комбінації з повнораціонним та збалансованим кормом.