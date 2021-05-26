Інгредієнти важливі: з чого складається корм для тварин Purina®

Кожного відповідального власника домашньої тварини цікавить, з чого складається корм, яким годують улюбленця. Інгредієнти корму важливі для здоров'я та благополуччя домашніх тварин, тому дізнайтеся про них якомога більше.

Представники компанії Purina® розповідають про рецепти та типи інгредієнтів, які входять до складу продукції, включно з сировиною. Також власники можуть дізнатися про використання добавок і харчових барвників у продуктах для домашніх тварин.

Що таке 100% повноцінний і збалансований корм для домашніх тварин

"100% повноцінне та збалансоване" означає, що цей продукт можна постійно використовувати для збалансованого харчування і що він забезпечує вашого улюбленця всіма необхідними поживними речовинами.

Домашніх тварин переважно годують одним і тим же продуктом день за днем безперервно або навіть протягом усього їхнього життя. Ось чому важливо давати їм продукти, що поєднують різні інгредієнти в потрібній пропорції, відповідно до різних етапів життя тварини та її фізіології, порція за порцією, день за днем, оскільки це може вплинути на здоров'я тварини.

Які інгредієнти використовує Purina®



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Корм для домашніх тварин Purina® насичений смачними та поживними інгредієнтами, які сподобаються вашим домашнім улюбленцям.

Це багаті на протеїн компоненти тваринного походження, мінерали, рослинні інгредієнти та добавки, які, наприклад, допомагають зберегти якість їжі.

Якщо ви бажаєте знати, які інгредієнти містяться в кормі, відповідь ви знайдете на етикетці продукту. На етикетках написано, із яких інгредієнтів виготовляють продукти Purina®.

У кормі Purina® можна знайти правильне поєднання таких компонентів:

Інгредієнти тваринного походження



Зображення може відрізнятися від зовнішнього вигляду продукту

До них можуть входити курка, яловичина, свинина, баранина, лосось, тунець тощо – джерела високоякісного білка. На етикетках їх часто вказують як "м'ясо та похідні продукти тваринного походження" або "риба та рибний продукт".

Також вони називаються побічними продуктами. Це ті частини тварин, які дозволені, але не призначені для споживання людиною.

Це може зумовлюватися, наприклад, відсутністю споживчого попиту (наприклад, печінку вживають не в кожній країні) або зовнішнім виглядом сировини. Однак ці види сировини – чудове джерело поживних речовин, які багаті на протеїн та амінокислоти, до того ж вони подобаються домашнім тваринам.

До цієї групи також відносяться: риб'ячий жир, багатий жирними кислотами, такими як Омега-3; яйця та похідні продукти яєць, які є джерелом білка; молоко та його похідні, що містять вітаміни та мінерали, необхідні для кісток і зубів.

Інгредієнти на основі рослин

Корми можуть включати такі 3 типи:

Овочі, такі як морква, зелена квасоля, баклажани та солодка картопля, а також овочеві похідні, такі як бурякова м'якоть. Вони є джерелом харчових волокон, мінералів і вітамінів.

Бобові, такі як горох, – джерело високоякісного білка.

Зернові, такі як кукурудза, рис, овес, пшениця та ячмінь. Ці інгредієнти в основному багаті на вуглеводи, які є джерелом енергії, але вони також можуть містити достатньо велику кількість клітковини, яка сприяє травленню, і білок.

Мінерали

Ці елементи є одним із найважливіших класів поживних речовин, які повинні включатися до раціону, щоб забезпечити здорове та збалансоване харчування (наприклад, кальцій, фосфор і магній).

Вони мають важливе значення для розвитку та функціонування організму вашого улюбленця. Вони допомагають збалансувати рідину організму, перетворити їжу на енергію та зміцнюють кістки та зуби.

Добавки

Поділені на три типи:

Харчові добавки – собаки та коти потребують цих добавок у своєму раціоні, оскільки вони є ключовими для підтримки багатьох життєво важливих функцій. Ці сполуки включають вітаміни й амінокислоти, але також можуть включати так звані "мікроелементи" – наприклад, моногідрат сульфату заліза (забезпечує залізом) або безводний йодат кальцію (забезпечує йодом). Технологічні добавки – це, серед іншого, антиоксиданти, консерванти та стабілізатори – сполуки, які допомагають зберігати їжу та її аромат, а також подовжити термін придатності. Смакові добавки – такі як барвники й ароматизатори, які додають продукту бажаного смаку, кольору та текстури.

У виробництві кормів Purina® дотримується того ж принципу, що стосується їжі для людини, отже всі добавки в кормі є безпечними, дозволеними та регулюються законодавством ЄС.

Сіль

Чимало людей запитують: "Чому корм для домашніх тварин містить сіль?".

Сіль забезпечує вашого улюбленця необхідними мінералами (такими як натрій і хлорид), яких він потребує щодня для прискорення метаболізму.

Сіль є джерелом мінералів, необхідних для підтримки міцного здоров'я та правильного обміну речовин як у котів, так і у собак. Вона складається з хлориду натрію — тобто іонів натрію та хлору, двох необхідних мінералів для собак і котів.

Вони допомагають підтримувати рівновагу рідин в організмі. Ці мінерали запобігають надмірній втраті рідини, зневодненню та надмірному скупченню рідини (наприклад, набряки й асцит). І натрій, і хлор також відіграють основну роль у регулюванні кислотно-лужного балансу.

Надзвичайно важливим є поєднання різних інгредієнтів у правильній пропорції, забезпечення повноцінності та збалансованості їжі. Адже ви будете годувати свого улюбленця цією їжею протягом усього його життя.

Правильний виробничий процесщо впливатиме на здоров'я вашого улюбленця. Адже від їжі залежать здоров'я та тривалість життя тварини.