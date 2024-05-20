В Індії виявлено кладовище слоненят: навіщо дорослі тварини поховали дитинчат

Вчені виявили докази поховань азійських слоненят, що проливають світло на можливість існування слонячих кладовищ. Міф, давно популярний в культурі, може мати певне підґрунтя в реальності.

Дослідники виявили деякі докази того, що слони дійсно розуміють, що таке смерть і горе, та, схоже, ховають родичів у могилах. Що показало нове дослідження – далі у матеріалі!

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В Індії було виявлено кладовище слоненят

У новому дослідженні команда з Портсмутського університету описала 5 випадків, коли дитинчата слонів були виявлені похованими з вертикальними ногами в іригаційних траншеях чайних плантацій у північній Бенгалії (Індія). Автори знахідки стверджують, що незвичайне розташування, навколишня земля, ущільнена ногами кількох слонів і травми на тілах свідчать про те, що тварин тягли після смерті.

Нова знахідка може вказувати на навмисну практику поховання та розуміння смерті й горя – фактично це унікальна поведінка, що відрізняється від усього, що ми раніше бачили у тваринному світі,

– вважають вчені.

Археологи виявили докази того, що наші предки-гомініди ховали своїх родичів ще 100 000 років тому, а можливо, й раніше. Дослідники стверджують, що акт поховання померлих був не просто засобом утилізації, а важливим ритуалом, що символізував скорботу і повагу до померлого.

Відкриття поховань слонів в Індії, яке поставило під сумнів давнє переконання, що практика поховання є чітким показником чутливості та співчуття, символізуючи реакцію людства на смерть.

Чи дійсно існують кладовища слонів?

В рамках цієї історії експерти обговорюють, чи є виявлені поховання слонів навмисними. Деякі експерти застерігають, що, можливо, передчасно відкидати ці поховання як виключно людські за походженням.



Учені вважають, що знайшли підтвердження слонячих поховань / Фото Parveen Kaswan/Indian Forest Service

Дослідники підтвердили, що поховання слоненят є загадковим явищем. Однак, вони застерігають, що вчені не були безпосередніми свідками цього процесу, що залишає їм обмежене розуміння мотивів, які стоять за цими похованнями. Існує гіпотеза, що телята могли випадково впасти в траншеї під час транспортування, а обвал траншеї, можливо, стався через паніку сім'ї.

Нещодавнє відкриття показало, що повідомлення про поховання слонів збігаються з науковими висновками про реакцію слонів на смерть. Попередні спостереження показали, що слони несуть тіла померлих телят, що свідчить про сильну емоційну реакцію. Крім того, ці величні створіння демонструють помітні зміни в поведінці при зустрічі з останками члена сім'ї або групи.

Учені з'ясували, що ці реакції включають:

мовчазне дослідження;

обнюхування;

дотик до частин тіла з низько опущеною головою (імовірно, спроби перемістити тіло або розбудити);

нанесення бруду або великого пальмового листя.

Дослідники вважають, що всі ці особливості поведінки є проявом скорботи й жалоби.

До слова, вчені виявили, що одні з найбільших тварин на Землі – слони – використовують вельми цікаве привітання. Вони пітніють і пісяють від щастя при зустрічі з другом.