У Великій Британії не надто привітний і охочий до ласки хом'як допоміг власниці діагностувати рідкісну хворобу. За свій непримиренний характер гризун отримав епічне ім'я Сталін.

43-річна Андреа Лейнг чистила своєму улюбленцю клітку. Це не сподобалося хом'яку і він вкусив жінку за великий палець.

Лише погляньте Сердиті коти: курйозні фото розлючених тварин

Як хом'як допоміг діагностувати хворобу

Андреа не надала значенню укусу, оскільки до такого непривітного жесту хом'як вдався не вперше.

Втім за чотири тижні палець на місці укусу почав гноїтися. Жынка звернулася по медичну допомогу, і їй виписали антибіотики. На цьому, думала жінка, усе й минеться, однак сталося навпаки. Ще за тиждень у неї з'явилися синці по всій руці, далеко від місця укусу.

Тоді вона знову звернулася до медиків. Її доставили в лікарню біля дому в Бромсгроуві, що у центрі Великої Британії.



Несподівано синці з'явилися на інших зонах рук / Фото з Daily Star

Відтак жінку обстежили: аналізи показали, що у неї в крові дуже високий рівень згортання білків. Це своєю чергою зумовлює підвищений ризик тромбозу.

Жінка каже: вдячна своєму кусючому хом'яку, адже ніколи і не здогадувалася, що може мати проблеми з кровю. Хтозна, якими б могли бути наслідки, якби жінка травмувалася де-ін-де сильніше.

Я справді вдячна, що мене вкусив хом'як. Якби він цього не зробив, я б ніколи не знала, що маю небезпечний розлад крові,

– розповіла Андреа.

Втім жінка каже: хом'як милий, але небезпечний. Тому надалі братиме його у долоні лише в захисних рукавицях.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.

Після цієї історії британка перейменувала хом'яка і назвала його Доктор Сталін. Яке ім'я було в гризуна раніше, на жаль, не уточнюють.