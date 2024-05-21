Ходить в університет, як на роботу: кіт-дрімайло здобув наукову ступінь в університеті Вермонту
Джерело:Vermont State University
Університетське містечко Вермонту присвоїло почесний ступінь Максу, відданому коту, який припав до душі як викладачам, так і студентам. Присутність Макса на кампусі стала важливою і невідійманою частиною університетського життя.
Кіт Макс Доу вже чотири роки є улюбленцем студентів та викладачів. Це спонукало опікунську раду відзначити його внесокцією почесною нагородою. Він здобув ступінь "Doctor Litter-ature" – "доктора лежанки".
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Кіт Макс здобув наукову ступінь в університеті Вермонту
На знак підтримки професорсько-викладацького складу, Опікунська рада Вермонтського університету офіційно надала Максу Доу почесне звання доктора "Litter-ature".
Разом зі званням він отримав усі привілеї, пов'язані з котячою м'ятою, кігтеточкою і лежанкою, а також відповідальністю, яка із цим пов'язана. Вітаємо доктора Макса Доу!
– йдеться у повідомленні університету.
Як відомо, Макс колишній безпритульний кіт. Чотири роки тому він знайшов люблячий дім у місцевої мешканки Ешлі Доу.
Макс відомий своєю доброзичливою поведінкою, вільно гуляє та спілкується з людьми. Його часто можна побачити, як він притискається до студентів, вмощується на викладацьких столах і без вагань позує для імпровізованих фотосесій.
Макс відомий як дрімайло та мисливець на мишей / Фото Vermont State University
Також кіт має репутацію завзятого дрімайла, досвідченого мисливця на мишей та "лагідного члена студентської родини".